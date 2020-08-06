Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200806/1575442446.html
Зеленский объяснил назначение Кравчука главой делегации Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении бывшего главы государства Леонида Кравчука главой делегации Киева на переговорах в Минске... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T14:43
леонид кучма
леонид кравчук
владимир зеленский
минск
киев
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ecd34056f633dcf3c5f14e0e4351a91.jpg
https://ria.ru/20200805/1575397099.html
2
минск
киев
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_8ecd34056f633dcf3c5f14e0e4351a91.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_124:0:2855:2048_1400x0_80_0_0_afd9225fa861c94e3eb186e6fc727470.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/05/14/1571720899_465:0:2513:2048_1400x0_80_0_0_91208015274a15058f357aa6638c97a6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
леонид кучма, леонид кравчук, владимир зеленский, минск, киев, украина, в мире

Зеленский объяснил назначение Кравчука главой делегации Киева

13:07 06.08.2020 (обновлено: 14:43 06.08.2020)
755
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 6 авг - РИА новости. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении бывшего главы государства Леонида Кравчука главой делегации Киева на переговорах в Минске по урегулированию в Донбассе обусловлено его авторитетом на всей территории страны.
Ранее Кравчук возглавил делегацию Киева на переговорах контактной группы по Донбассу в Минске, заменив Леонида Кучму.
"У нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине и на, к сожалению, временно оккупированной части… Он (Кравчук – ред.) опытный человек", - заявил Зеленский в ходе общения с военнослужащими, которое транслировалось на его странице в Facebook.
Руслан Бальбек
Вчера, 13:03
Бальбек сравнил слова Кравчука о Крыме с историей о "Летучем голландце"
03700010
Обсудить 2
Леонид КучмаЛеонид КравчукВладимир ЗеленскийМинскКиевУкраинаВ мире
Рекомендуем
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступает с посланием белорусскому народу и Национальному Собранию
Лукашенко заявил о задержании людей с американскими паспортами
Президент Украины Владимир Зеленский принимает участие в военно-морском параде в честь Дня ВМС Украины
"Гарантировать ничего не могу". Зеленский высказался о мире в Донбассе
Скриншот видео служебной съемки обнаружения и обезвреживания противопехотных мин установленных ВСУ
Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Оборудование реанимационной палаты во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в павильоне No75 на ВДНХ в Москве
Назван неожиданный фактор, повышающий риск смерти от COVID-19
Актер Михаил Ефремов у здания Пресненского суда после слушаний по делу о ДТП
Свидетель рассказал о поведении Ефремова после смертельного ДТП
Певица Полина Гагарина. Архивное фото
У попавшей в список Forbes Полины Гагариной нашли долги за услуги ЖКХ
Актер Михаил Ефремов в Пресненском суде города Москвы
"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
Адвокат Александр Добровинский на VII съезде Федерации еврейских общин России
Добровинский предложил адвокату Ефремова "воду с ядом"
Строительство газопровода Северный поток — 2
В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
Иван Сафронов
Адвокат раскрыл детали уголовного дела Сафронова
Крым. Ялта. Вид на набережную
Минфин предложил сократить расходы на Крым
Коронавирус SARS-CoV-2 под электронным микроскопом
Найдено слабое место коронавируса
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
Указатель возле наземного стыковочного пункта газопровода Северный поток-2 в Любмине
Эксперт объяснил, почему Германия не откажется от "Северного потока — 2"
Парковочные места специально для женщин рядом с ЦУМом в Казани
Прокуратура отреагировала на появление первой в России "женской парковки"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:58В МИД России ответили на обвинения советника США о сговоре с талибами
15:38Эксперт назвал три возможные причины мощного взрыва в Бейруте
15:34Юрист прокомментировал отмену международных рейсов "Аэрофлота"
15:31В Египте два человека погибли при крушении частного самолета
15:30В Швейцарии отменили десятидневный карантин для россиян
15:27Роспотребнадзор рассказал о состоянии тестирующих вакцину "Вектора"
15:26Ефремову показали видеоролики, на которых он ходит пьяный после ДТП
15:24Свидетельница по делу Ефремова дала неожиданные показания
15:18Адвокат Ефремова устроил в суде перепалку с защитницей потерпевших
15:16В МИД заявили, что Вашингтон продолжает курс на очернение России
15:16Соперник Лукашенко призвал писать "добрые открытки" членам избиркомов
15:14Участник "Уральских пельменей" пожаловался на безденежье
15:09В штабе Тихановской заявили, что им не дают провести митинги
15:08Полевой госпиталь МЧС начал прием пострадавших в Бейруте
15:07В бундестаге оценили шансы иска экологов против "Северного потока — 2"
15:05Белорусы поняли, что "могут потерять" страну, заявил Лукашенко
15:04В московской аптеке продавали настойку на ящерицах от коронавируса
14:58"Всегда приятно". Адвокат рассказал о "психологическом ударе" по Пашаеву
14:58В МИД оценили планы Госдепа платить за данные о "вмешательстве в выборы"
14:49Украину обвинили в нарушении Конвенции о запрете противопехотных мин
Лента новостейМолния