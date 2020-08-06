https://ria.ru/20200806/1575442446.html
Зеленский объяснил назначение Кравчука главой делегации Киева
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о назначении бывшего главы государства Леонида Кравчука главой делегации Киева на переговорах в Минске... РИА Новости, 06.08.2020
2020-08-06T13:07
2020-08-06T14:43
леонид кучма
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владимир зеленский
минск
киев
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
леонид кучма, леонид кравчук, владимир зеленский, минск, киев, украина, в мире