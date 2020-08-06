Зеленский объяснил назначение Кравчука главой делегации Киева

"У нас было несколько кандидатур. Я считаю, что возглавлять группу должен мощный, мудрый, образованный человек, который имеет авторитет во всей Украине и на, к сожалению, временно оккупированной части… Он (Кравчук – ред.) опытный человек", - заявил Зеленский в ходе общения с военнослужащими, которое транслировалось на его странице в Facebook.