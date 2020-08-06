Онлайн-конференция об открытии сезона МХАТ им. М. Горького

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Участники:
- художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард БОЯКОВ;
- заместитель художественного руководителя Захар ПРИЛЕПИН;
- исполнительный директор театра Татьяна ЯРОШЕВСКАЯ;
- режиссер, народный артист России Валентин КЛЕМЕНТЬЕВ.
МХАТ им. М. Горького готовит в новом сезоне два десятка премьер. Еще никогда театры не выпускали столько новых спектаклей. Среди них – и долги за прошедшую весну: спектакли, премьера которых сдвинулась по срокам из-за карантина.
Премьеры МХАТ готовит в коллаборации с известными литераторами, режиссерами, художниками, актерами: Евгением Водолазкиным, Михаилом Шемякиным, Андреем Кончаловским, Антоном Адасинским, Соломоном Волковым, Борисом Красновым, Анной Большовой, Сергеем Десницким, Гришей Брускиным.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард БОЯКОВ;
- заместитель художественного руководителя Захар ПРИЛЕПИН;
- исполнительный директор театра Татьяна ЯРОШЕВСКАЯ;
- режиссер, народный артист России Валентин КЛЕМЕНТЬЕВ.
МХАТ им. М. Горького готовит в новом сезоне два десятка премьер. Еще никогда театры не выпускали столько новых спектаклей. Среди них – и долги за прошедшую весну: спектакли, премьера которых сдвинулась по срокам из-за карантина.
Премьеры МХАТ готовит в коллаборации с известными литераторами, режиссерами, художниками, актерами: Евгением Водолазкиным, Михаилом Шемякиным, Андреем Кончаловским, Антоном Адасинским, Соломоном Волковым, Борисом Красновым, Анной Большовой, Сергеем Десницким, Гришей Брускиным.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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