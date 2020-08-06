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Онлайн-конференция об открытии сезона МХАТ им. М. Горького
12 августа в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию сезона 2020/2021 МХАТ им. М. Горького.
2020-08-06T11:18
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575435774.jpg?1596701916
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция об открытии сезона МХАТ им. М. Горького

11:18 06.08.2020
20
12 августа в 15:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, посвященную открытию сезона 2020/2021 МХАТ им. М. Горького.
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Участники:
- художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард БОЯКОВ;
- заместитель художественного руководителя Захар ПРИЛЕПИН;
- исполнительный директор театра Татьяна ЯРОШЕВСКАЯ;
- режиссер, народный артист России Валентин КЛЕМЕНТЬЕВ.

МХАТ им. М. Горького готовит в новом сезоне два десятка премьер. Еще никогда театры не выпускали столько новых спектаклей. Среди них – и долги за прошедшую весну: спектакли, премьера которых сдвинулась по срокам из-за карантина.
Премьеры МХАТ готовит в коллаборации с известными литераторами, режиссерами, художниками, актерами: Евгением Водолазкиным, Михаилом Шемякиным, Андреем Кончаловским, Антоном Адасинским, Соломоном Волковым, Борисом Красновым, Анной Большовой, Сергеем Десницким, Гришей Брускиным.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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