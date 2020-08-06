Онлайн-конференция об открытии сезона МХАТ им. М. Горького

- художественный руководитель МХАТ им. М. Горького Эдуард БОЯКОВ;- заместитель художественного руководителя Захар ПРИЛЕПИН;- исполнительный директор театра Татьяна ЯРОШЕВСКАЯ;- режиссер, народный артист России Валентин КЛЕМЕНТЬЕВ.МХАТ им. М. Горького готовит в новом сезоне два десятка премьер. Еще никогда театры не выпускали столько новых спектаклей. Среди них – и долги за прошедшую весну: спектакли, премьера которых сдвинулась по срокам из-за карантина.Премьеры МХАТ готовит в коллаборации с известными литераторами, режиссерами, художниками, актерами: Евгением Водолазкиным, Михаилом Шемякиным, Андреем Кончаловским, Антоном Адасинским, Соломоном Волковым, Борисом Красновым, Анной Большовой, Сергеем Десницким, Гришей Брускиным.