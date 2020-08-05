Сотрудник "России сегодня" провел тренинг пресс-служб Ярославской области

На мастер-классе Олег Дмитриев рассказал, откуда пресс-секретарям следует черпать информацию, что такое новости, как они трансформируются в современном мире и что нужно делать в критических ситуациях при работе с ними, а также разобрал с аудиторией региональные инфоповоды, которые привлекают внимание федеральных СМИ, в частности МИА "Россия сегодня". По итогам тренинга достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии медиагруппы с администрацией и главами муниципальных образований Ярославской области.