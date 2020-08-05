Сотрудник "России сегодня" провел тренинг пресс-служб Ярославской области

МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Советник гендиректора МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев провел для пресс-служб Ярославской области мастер-класс на тему "Поиск федеральных инфоповодов в региональной повестке дня". Тренинг прошел на платформе Zoom в рамках двухдневной программы "Коммуникации и создание личного бренда в контексте региональной политики".
На мастер-классе Олег Дмитриев рассказал, откуда пресс-секретарям следует черпать информацию, что такое новости, как они трансформируются в современном мире и что нужно делать в критических ситуациях при работе с ними, а также разобрал с аудиторией региональные инфоповоды, которые привлекают внимание федеральных СМИ, в частности МИА "Россия сегодня". По итогам тренинга достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии медиагруппы с администрацией и главами муниципальных образований Ярославской области.
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