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Сотрудник "России сегодня" провел тренинг пресс-служб Ярославской области
Советник гендиректора МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев провел для пресс-служб Ярославской области мастер-класс на тему "Поиск федеральных инфоповодов в... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T20:14
миа "россия сегодня"
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
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миа "россия сегодня", новости агентства

Сотрудник "России сегодня" провел тренинг пресс-служб Ярославской области

20:06 05.08.2020 (обновлено: 20:14 05.08.2020)
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© РИА НовостиСоветник гендиректора МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев
Советник гендиректора МИА Россия сегодня Олег Дмитриев
© РИА Новости
МОСКВА, 5 авг – РИА Новости. Советник гендиректора МИА "Россия сегодня" Олег Дмитриев провел для пресс-служб Ярославской области мастер-класс на тему "Поиск федеральных инфоповодов в региональной повестке дня". Тренинг прошел на платформе Zoom в рамках двухдневной программы "Коммуникации и создание личного бренда в контексте региональной политики".
На мастер-классе Олег Дмитриев рассказал, откуда пресс-секретарям следует черпать информацию, что такое новости, как они трансформируются в современном мире и что нужно делать в критических ситуациях при работе с ними, а также разобрал с аудиторией региональные инфоповоды, которые привлекают внимание федеральных СМИ, в частности МИА "Россия сегодня". По итогам тренинга достигнуты договоренности о дальнейшем взаимодействии медиагруппы с администрацией и главами муниципальных образований Ярославской области.
МИА "Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. МИА "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов агентства: РИА Новости, РИА Новости Спорт, РИА Новости Недвижимость, Прайм, РИА Рейтинг, ИноСМИ, Социальный навигатор, ТОК, КОТ, Baltnews, Украина.ру, Arctic.ru. За рубежом медиагруппа представлена международным новостным агентством и радио Sputnik. Главным продуктом агентства являются информационные ленты на русском, английском, китайском, испанском, арабском языках и на фарси. Следите за новостями МИА "Россия сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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