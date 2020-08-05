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Патрушев рассказал, как фашизм вырос из последствий Первой мировой войны
Окончание Первой мировой войны не вернуло ее страны-участницы к нормальной жизни, а многочисленные социальные и экономические проблемы в этих государствах стали РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:55
весь мир
первая мировая война (1914-1918)
николай патрушев
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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весь мир, первая мировая война (1914-1918), николай патрушев, в мире

Патрушев рассказал, как фашизм вырос из последствий Первой мировой войны

18:55 05.08.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Окончание Первой мировой войны не вернуло ее страны-участницы к нормальной жизни, а многочисленные социальные и экономические проблемы в этих государствах стали благодатной почвой для возникновения фашизма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В интервью "Российской газете" Патрушев напомнил, что лидер Третьего рейха Адольф Гитлер и итальянский диктатор Бенито Муссолини использовали идеи, ранее разработанные французскими и британскими теоретиками "научного расизма", идеологами крайнего консерватизма, монархизма, мистиками и философами. "Среди этих идей - доминирование одних рас и народов над другими, культ войны и грубой силы, пренебрежение морально-нравственными ценностями, тоталитаризм во всех сферах деятельности, подавление государством отдельной личности", - сказал Патрушев.
Он рассказал, в чем многие российские ученые-историки видят связь между положением дел в мире после Первой мировой войны и последующим расцветом фашизма, приведшим к новому, еще более кровавому глобальному конфликту. По словам Патрушева, эти специалисты указывают на то, что "значительное количество людей, прошедшее через ужасы кровопролитных боев, осознало, что навязываемые европейскому обществу либеральные ценности не предотвратили бойню 1914-1918 годов и не обеспечили возвращение к нормальной жизни ни солдатам-победителям, ни тем более побежденным".
"Проблемы послевоенного восстановления экономики, разделение искусственными границами еще вчера единых народов - вызывало отчаяние миллионов людей. Тысячи мелких лавочников, фабрикантов, ремесленников и их семей разорились, не выдержав тягот военного времени. Они, как и вернувшиеся с фронта солдаты, чувствовали себя ненужными, выброшенными из социума. Считали, что преданы властью, во имя которой терпели лишения, сражались и погибали", - добавил секретарь Совбеза.
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По словам Патрушева, деньги на военных заказах, которые крупный бизнес привык делать, манили куда больше, чем мирная торговля, а агрессивная геополитическая доктрина нацистов такие заказы обещала в изобилии. "Наконец, для фашизма сложилась и благоприятная международная обстановка. Манипуляции по поводу "угрозы с востока", которой русофобы Европы запугивали своих соотечественников не первое поколение, получили новый импульс с возникновением Советской России", - добавил он.
Однако фашизм в 1930-е годы не был ограничен одной лишь Европой, его отпечаток несло и государственное устройство союзника гитлеровской Германии - милитаристской Японии, отметил Патрушев.
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"По мнению многих историков, по своей агрессивности, жестокости и амбициям Япония в эти годы не уступала Третьему рейху. Воодушевленная идеей о своем превосходстве над другими народами, в 1937-1945 годах японская армия зверски уничтожила миллионы мирных жителей Китая, Кореи, Индокитая, Филиппин, Индонезии. До последнего придерживаясь принципов милитаристской идеологии, Япония не спешила капитулировать, несмотря на поражение Германии", - сказал секретарь СБ.
"Историю необходимо изучать, а не пытаться скорректировать. Прошлое изменить нельзя. Наработанный предыдущими поколениями позитивный опыт следует использовать, а допущенные в тот или иной момент истории ошибки надо стараться впредь не повторять", - подчеркнул Патрушев. "Вместе с тем мы становимся свидетелями попыток искажения истории и замалчивания кровавых злодеяний фашистских режимов. И это является одной из причин того, что через сто лет после того, как фашисты и нацисты подняли голову в Европе, их лозунги сегодня вновь звучат на площадях ряда стран", - добавил он.
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