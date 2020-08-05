https://ria.ru/20200805/1575417046.html
В "Зарядье" откроется выставка цифровых работ Константина Худякова
Выставка цифровых работ, или стерео-лайт-панелей, художника Константина Худякова откроется для посетителей в Подземном музее парка "Зарядье" с 6 августа в... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T18:39
2020-08-05T18:39
культура
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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культура, выставки, зарядье, искусство
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости.
Выставка цифровых работ, или стерео-лайт-панелей, художника Константина Худякова откроется для посетителей в Подземном музее парка "Зарядье"
с 6 августа в рамках цикла "#три_".
"Здесь представлены три стерео-лайт-панели. Это такая особая технология. То качество, в котором вы видите эти стерео-картины, таким качеством не может похвастаться ни одна страна мира. Дело в том, что мы работаем с уникальным технологом, на уникальном оборудовании, и, по-моему, это единственная машина, которая позволяет основную часть работы делать для этих стерео-картин", - пояснил журналистам художник во время пресс-показа выставки.
На выставке представлены стерео-лайт-панели "Ангел прилетел", "Золотая стрекоза" и "Тайная вечеря", а также авторская компьютерная анимация из цикла "Не ждали". "Все эти работы в цифровых технологиях, они требуют таких универсальных знаний, универсальных подходов от художника", - отметил Худяков.
"Работы для выставки мы выбирали, разумеется, вместе. У художника было желание показать именно эти панно, хотелось показать какие-то очень яркие для него мотивы: люди, похожие на манекены, вот этот открытый рот, решетка, жемчужины и шарики, в которых что-то отражается – это все характерно для многих работ Худякова", - рассказала РИА Новости заместитель начальника отдела музейно-выставочных проектов парка "Зарядье" Ирина Осипова.
Она отметила, что обычно в стеклянных боксах музея размешаются живописные работы, но и цифровые в них выглядят прекрасно – они не нуждаются в дополнительной подсветке, поскольку светятся сами.
"Художник, несмотря на то, что он мэтр и современный классик, увлекается суперсовременной техникой. И мне кажется, одна из интересных вещей – то, что он соединяет разные очень важные какие-то эпохи в современном российском искусстве", - отметила Осипова, добавив, что Худяков делает работы на высочайшем техническом уровне.
Выставка проходит в рамках цикла "три_", который состоит из коротких выставок, в центре которых всегда находятся три работы. "В Подземном музее у нас с начала этого года идет проект под названием "три_", и в нем мы показываем по три работы разных авторов, разного времени, разных периодов... Обычно у нас "три" - это три картины. В этот раз у нас цифровое, компьютерное искусство, три стерео-лайт-панели", - рассказала Осипова.
Худяков добавил, что формат выставки кажется ему удачным, так как позволяет показать наиболее важные работы художника и раскрыть его биографию и при этом является доступным для зрителей и не утомляет.
Выставка продлится до 30 августа включительно, вход на нее бесплатный.
Константин Худяков – заслуженный художник РФ, президент Творческого союза художников России, первым среди российских художников "опробовал" новый язык цифры. Его работы находятся в собраниях Третьяковской галереи, Русского музея, Московского музея современного искусства, Российской академии художеств и других музеях.