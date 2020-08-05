https://ria.ru/20200805/1575402165.html
Подмосковную станцию скорой помощи оснастили новым медоборудованием
Бригады скорой помощи Московской области получили 15 переносных дефибрилляторов и 20 аппаратов ЭКГ в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказали в... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:35
2020-08-05T14:35
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье)