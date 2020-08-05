Подмосковную станцию скорой помощи оснастили новым медоборудованием

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бригады скорой помощи Московской области получили 15 переносных дефибрилляторов и 20 аппаратов ЭКГ в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказали в пресс-службе регионального минздрава.

В ведомстве пояснили, что аппараты необходимы для проведения реанимации и восстановления сердечного ритма пациентам, пока их транспортируют до медицинского учреждения.