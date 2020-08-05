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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20200805/1575402165.html
Подмосковную станцию скорой помощи оснастили новым медоборудованием
Бригады скорой помощи Московской области получили 15 переносных дефибрилляторов и 20 аппаратов ЭКГ в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказали в... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:35
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
андрей воробьев, московская область (подмосковье)

Подмосковную станцию скорой помощи оснастили новым медоборудованием

14:35 05.08.2020
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© РИА Новости / Мария Шустрова Дефибриллятор
Дефибриллятор
© РИА Новости / Мария Шустрова
Дефибриллятор
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Бригады скорой помощи Московской области получили 15 переносных дефибрилляторов и 20 аппаратов ЭКГ в рамках нацпроекта "Здравоохранение", рассказали в пресс-службе регионального минздрава.
"Пятнадцать переносных дефибрилляторов и 20 аппаратов ЭКГ поступили бригадам скорой помощи Подмосковья. Медицинская техника закуплена по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта "Здравоохранение", - говорится в сообщении.
В ведомстве пояснили, что аппараты необходимы для проведения реанимации и восстановления сердечного ритма пациентам, пока их транспортируют до медицинского учреждения.
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По словам главного врача Московской областной станции скорой помощи Олега Какурина, реанимационное оборудование поступило во все шесть филиалов станции.
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Новости ПодмосковьяАндрей ВоробьевМосковская область (Подмосковье)
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