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Эксперт спрогнозировал итог переговоров "Газпрома" с владельцем "Фортуны"
"Газпром" сможет договориться с владельцем способной достроить "Северный поток - 2" трубоукладочной баржи "Фортуна" для завершения строительства газопровода,... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T14:19
россия
северный поток — 2
газпром
экономика
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россия, северный поток — 2, газпром, экономика

Эксперт спрогнозировал итог переговоров "Газпрома" с владельцем "Фортуны"

14:19 05.08.2020
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© Фото : Nord Stream 2 / Aксель ШмидтСтроительство газопровода в территориальных водах Германии
Строительство газопровода в территориальных водах Германии
© Фото : Nord Stream 2 / Aксель Шмидт
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. "Газпром" сможет договориться с владельцем способной достроить "Северный поток - 2" трубоукладочной баржи "Фортуна" для завершения строительства газопровода, прокомментировал РИА Новости замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
Газета РБК в среду сообщила, что арендатор "Фортуны" - "Межрегионтрубопроводстрой" - не участвует в работах по укладке газопровода и не намерен этого делать; при этом собственником зарегистрированного в Гонконге судна является люксембургская компания Maritime Construction Services, связанная с некой "российской офшорной компанией".

"Газпром" при желании сможет договориться с владельцами судна. Единственное, что не до конца понятно, кто им владеет, там достаточно сложная схема владения. Но возможно, что владельцы уже как-то аффилированы с "Газпромом", - полагает Белогорьев.

"Я не вижу здесь проблемы, скорее всего, это никак не скажется на сроках строительства", - добавил он.
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Баржа-трубоукладчик "Фортуна" с якорной системой позиционирования сейчас находится в немецком порту Росток. Дания в начале июля выдала оператору проекта, Nord Stream 2 AG, разрешение на использование подобных суден для укладки "Северного потока 2" в своих водах. Второй кандидат - трубоукладчик "Академик Черский" с системой динамического позиционирования, который стоит в немецком порту Мукран.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
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РоссияСеверный поток — 2ГазпромЭкономика
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