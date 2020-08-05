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Высаженный из самолета в Барнауле пассажир угрожал звонком маме
Летевшего из Иркутска в Анапу нетрезвого туриста высадили из самолета в аэропорту Барнаула за курение на борту, в ответ он стал угрожать полицейским, что его... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:02
2020-08-05T10:42
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости.
Летевшего из Иркутска
в Анапу
нетрезвого туриста высадили из самолета в аэропорту Барнаула
за курение на борту, в ответ он стал угрожать полицейским, что его мать вызовет следователей, видео инцидента представило управление на транспорте МВД России по СФО
.
В Барнауле, где самолет приземлился для плановой дозаправки, 29-летнего жителя Иркутска пришлось высадить, потому что тот, как отмечается в релизе, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил табачные изделия в туалетной комнате самолета во время полета, при этом на замечания бортпроводников не реагировал, мешал другим пассажирам".
"Все, будем разбираться. Я звоню своей маме, говорю, что меня сняли (с рейса - ред.), пусть вызывает Следственный комитет, разбирается", - говорит пассажир на видео.
Также мужчина заявил, что не понимает, за что его "в Барнауле каком-то высадили".
Мужчину доставили в дежурную комнату линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула, составили два протокола по статьям КоАП о нарушении запрета курения и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.
"Медицинское освидетельствование подтвердило состояние легкого алкогольного опьянения задержанного авиапассажира", - уточняют в управлении на транспорте.