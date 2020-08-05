Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200805/1575384547.html
Высаженный из самолета в Барнауле пассажир угрожал звонком маме
Летевшего из Иркутска в Анапу нетрезвого туриста высадили из самолета в аэропорту Барнаула за курение на борту, в ответ он стал угрожать полицейским, что его... РИА Новости, 05.08.2020
2020-08-05T10:42
туризм
новости - туризм
иркутск
анапа
барнаул
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
https://ria.ru/20200804/1575356149.html
3
иркутск
анапа
барнаул
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1400x0_80_0_0_02f27143bde43c9241bb75f88285b4bc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_136:0:2264:1596_1400x0_80_0_0_72ed7a2ca6b795003cd4e807996d3539.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_402:0:1998:1596_1400x0_80_0_0_98a1c5e7836e60a69c4f9ecd2ff56fa4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, новости - туризм, иркутск, анапа, барнаул, происшествия

Высаженный из самолета в Барнауле пассажир угрожал звонком маме

10:02 05.08.2020 (обновлено: 10:42 05.08.2020)
6050
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
БАРНАУЛ, 5 авг - РИА Новости. Летевшего из Иркутска в Анапу нетрезвого туриста высадили из самолета в аэропорту Барнаула за курение на борту, в ответ он стал угрожать полицейским, что его мать вызовет следователей, видео инцидента представило управление на транспорте МВД России по СФО.
В Барнауле, где самолет приземлился для плановой дозаправки, 29-летнего жителя Иркутска пришлось высадить, потому что тот, как отмечается в релизе, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил табачные изделия в туалетной комнате самолета во время полета, при этом на замечания бортпроводников не реагировал, мешал другим пассажирам".
"Все, будем разбираться. Я звоню своей маме, говорю, что меня сняли (с рейса - ред.), пусть вызывает Следственный комитет, разбирается", - говорит пассажир на видео.
Также мужчина заявил, что не понимает, за что его "в Барнауле каком-то высадили".
Сотрудник полиции в аэропорту Мюнхена, Германия
4 августа, 15:31
В багаже пассажирки мюнхенского аэропорта нашли кости ее покойного мужа
Мужчину доставили в дежурную комнату линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула, составили два протокола по статьям КоАП о нарушении запрета курения и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.
"Медицинское освидетельствование подтвердило состояние легкого алкогольного опьянения задержанного авиапассажира", - уточняют в управлении на транспорте.
11521197
Обсудить 3
ТуризмНовости - ТуризмИркутскАнапаБарнаулПроисшествия
Рекомендуем
На месте ДТП с участием актера Михаила Ефремова
Сотрудник ДПС рассказал о состоянии Ефремова в момент аварии
Турбаза Глобус
Владельцу алтайской турбазы, где погибла семья, предъявили обвинение
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
У безработного москвича и его матери украли более 31 миллиона рублей
Полиция
В Москве мужчина забыл на самокате сумку с миллионом рублей
Прокуратура
На западе Москвы нашли брошенного в коляске ребенка
Задержание
На Ямале задержали подозреваемого в убийстве 11-летней давности в Москве
Медведь в вольере
В Сочи медведи загрызли мальчика, зашедшего к ним в вольер
Раковые клетки
Назван фактор, повышающий риск рака в 30 раз
Депутат Госдумы Михаил Шеремет
В Госдуме ответили на заявления Кравчука о статусе Крыма
Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев
Соперник Лукашенко призвал пересмотреть союзный договор с Россией
Автомобиль Следственного комитета РФ
Главу следственного отдела во Владикавказе арестовали за взятку
Яблочный сок
В Роскачестве рассказали о вреде свежевыжатых соков
Видео потасовки с участием украинской топ-модели в Турции
Драка с участием украинской топ-модели на пляже в Турции попала на видео
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Эксперт предположил, из-за чего могла взорваться селитра в Бейруте
Британская группа The Beatles во время репетиции в студии в Лондоне. 1963 год
Пол Маккартни назвал причину распада The Beatles
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
07:52Синоптики рассказали о погоде в Москве в четверг
07:14В Приморье представили переделанный под дрифт-машину катафалк
06:54Самолет МЧС после промежуточной посадки в Саратове вылетел в Бейрут
06:27"Известия": доставка товаров может подорожать в два раза
06:16Опубликовано видео пусков ракет комплексами "Искандер-М"
05:53В поместье Трампа проникли три подростка с АК-47
05:09Штаб Трампа обвинил Facebook в предвзятом отношении
05:07Археологи обнаружили в Перу предметы инков для жертвоприношений
05:05Датский журналист рассказал о "жесточайшем ударе" по экономике США
05:03Twitter временно заблокировал аккаунт кампании Трампа
04:40Посольство России в США прокомментировало доклад Госдепа о "пропаганде"
04:27Почетный адвокат назвал Ефремова "жертвой" Пашаева
03:51Источник назвал дату начала работ по пуску энергоблока №1 Белорусской АЭС
03:31В Хабаровском крае 17 военных пострадали при обрушении строящегося моста
03:17Названа стоимость изготовления модернизированной ракеты "Ангара-А5М"
03:15Камчатская ведущая, ставшая известной из-за смеха в эфире, уволилась
03:06Финансирование разработки ракет "Ангара" увеличили в 1,7 раза
03:03В Турции прокомментировали сообщения о вспышке коронавируса на курортах
03:02Садальский заявил о "смерти" театра "Современник"
02:51Стали известны подробности избиения украинской топ-модели в Турции
Лента новостейМолния