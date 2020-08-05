Высаженный из самолета в Барнауле пассажир угрожал звонком маме

В Барнауле, где самолет приземлился для плановой дозаправки, 29-летнего жителя Иркутска пришлось высадить, потому что тот, как отмечается в релизе, "находясь в состоянии алкогольного опьянения, курил табачные изделия в туалетной комнате самолета во время полета, при этом на замечания бортпроводников не реагировал, мешал другим пассажирам".

"Все, будем разбираться. Я звоню своей маме, говорю, что меня сняли (с рейса - ред.), пусть вызывает Следственный комитет, разбирается", - говорит пассажир на видео.

Также мужчина заявил, что не понимает, за что его "в Барнауле каком-то высадили".

Мужчину доставили в дежурную комнату линейного отделения полиции в аэропорту Барнаула, составили два протокола по статьям КоАП о нарушении запрета курения и появлении в общественных местах в состоянии опьянения.