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Российских кораблей в порту Бейрута не оказалось
Российских кораблей в порту Бейрута, где сегодня произошел мощный взрыв, нет, следует из данных двух сервисов для отслеживания судов - Marine traffic и Vessel... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T20:31
взрыв в бейруте
бейрут
ливан
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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взрыв в бейруте, бейрут, ливан, в мире

Российских кораблей в порту Бейрута не оказалось

20:01 04.08.2020 (обновлено: 20:31 04.08.2020)
482
© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЗдание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
Здание с выбитыми окнами в Бейруте после взрыва в районе порта
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российских кораблей в порту Бейрута, где сегодня произошел мощный взрыв, нет, следует из данных двух сервисов для отслеживания судов - Marine traffic и Vessel Finder.
Как свидетельствует данные с трекеров, судов под российским флагом нет в порту ливанской столицы. Среди находящихся в портовой зоне кораблей - ливанские, американские, британские, а также ряда стран Африки.
Взрыв в Бейруте. Последние подробности
Вчера, 19:04
Взрыв в Бейруте. Последние подробности
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники. По последним данным, погибли как минимум 10 человек.
Последствия взрыва в Бейруте, Ливан
Вчера, 19:44
Звук взрыва в Бейруте слышали на Кипре
Читайте подробности в онлайн-репортаже РИА Новости >>
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