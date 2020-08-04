Российских кораблей в порту Бейрута не оказалось

МОСКВА, 4 авг - РИА Новости. Российских кораблей в порту Бейрута, где сегодня произошел мощный взрыв, нет, следует из данных двух сервисов для отслеживания судов - Marine traffic и Vessel Finder.
Как свидетельствует данные с трекеров, судов под российским флагом нет в порту ливанской столицы. Среди находящихся в портовой зоне кораблей - ливанские, американские, британские, а также ряда стран Африки.
Вчера, 19:04Взрыв в Бейруте. Последние подробности
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил о взрыве в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым. После произошел мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.
Сотни человек получили ранения, в окрестных домах, а также в домах в нескольких километрах от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
По данным Национального информационного агентства Ливана, эпицентром мощного взрыва в порту Бейрута стал склад пиротехники. По последним данным, погибли как минимум 10 человек.
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