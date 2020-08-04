В Госдуме ответили на заявления премьера Польши о "Северном потоке — 2"

МОСКВА, 4 авг- РИА Новости. Проамериканские речи премьер-министра Польши относительно газопровода "Северный поток 2" - политическая акция, которую Варшаве поручили в Вашингтоне, руководство европейской страны все больше заигрывает с США в расчете получить финансовую помощь из-за океана, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее польский премьер Матеуш Моравецкий заявил, что в Польше нет жестких антироссийских настроений, однако Варшаве не нравятся проекты вроде "Северного потока — 2". Глава правительства отметил, что европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".
"Проамериканские речи официальной Варшавы относительно газопровода "Северный поток 2" - это политическая акция, которую Варшаве поручили в Вашингтоне. Руководство Польши все больше заигрывает с США, в расчете получить финансовую помощь заокеанского патрона путем поддержки антироссийской кампании в Европе. Никакого экономического смысла в противодействии Польши российско-европейскому газовому проекту нет", - сказал Железняк, слова которого цитирует его пресс-служба.
Депутат подчеркнул, что европейские страны, в первую очередь Германия, понимают выгоду от прямых и надежных поставок недорогого российского газа и выражают готовность отстаивать собственные интересы и защищать энергетическую безопасность.
"Очевидно, что санкции США хоть и тормозят проект, но не помешают завершению "Северного потока 2". Только такие не самостоятельные в политическом отношении страны, как Польша, подчиняются давлению из Вашингтона, даже в ущерб собственной экономике и интересам граждан, подписывая 20-летний контракт на поставку дорогостоящего американского СПГ. Варшава в угоду Вашингтону даже готова рассориться с собственными европейскими соседями, выступая против газового проекта", - добавил депутат.
По мнению парламентария, в таких странах Европы, как Австрия, Италия, "несмотря на шантаж и грубое давление США, не политизируют коммерческий проект "Северный поток 2" и все чаще говорят о необходимости избавления от влияния Вашингтона, чтобы вести самостоятельную политику, в том числе в развитии отношений с нашей страной".