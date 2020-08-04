В Госдуме ответили на заявления премьера Польши о "Северном потоке — 2"

"Проамериканские речи официальной Варшавы относительно газопровода "Северный поток 2" - это политическая акция, которую Варшаве поручили в Вашингтоне. Руководство Польши все больше заигрывает с США, в расчете получить финансовую помощь заокеанского патрона путем поддержки антироссийской кампании в Европе. Никакого экономического смысла в противодействии Польши российско-европейскому газовому проекту нет", - сказал Железняк, слова которого цитирует его пресс-служба.

"Очевидно, что санкции США хоть и тормозят проект, но не помешают завершению "Северного потока 2". Только такие не самостоятельные в политическом отношении страны, как Польша, подчиняются давлению из Вашингтона, даже в ущерб собственной экономике и интересам граждан, подписывая 20-летний контракт на поставку дорогостоящего американского СПГ. Варшава в угоду Вашингтону даже готова рассориться с собственными европейскими соседями, выступая против газового проекта", - добавил депутат.