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Косачев ответил на претензии Польши по "Северному потоку — 2"
Польша пытается дистанцировать объединенную Европу от России, в итоге страна вынуждена оставаться на окраине европейской политики, напоминая о себе... РИА Новости, 04.08.2020
2020-08-04T12:09
матеуш моравецкий
северный поток — 2
константин косачев
москва
варшава
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в мире
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353
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матеуш моравецкий, северный поток — 2, константин косачев, москва, варшава, украина, в мире

Косачев ответил на претензии Польши по "Северному потоку — 2"

12:09 04.08.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. Архивное фото
МОСКВА, 4 авг – РИА Новости. Польша пытается дистанцировать объединенную Европу от России, в итоге страна вынуждена оставаться на окраине европейской политики, напоминая о себе антироссийскими заявлениями, сказал РИА Новости во вторник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
Польша не одобряет участие ФРГ в финансировании российского проекта "Северный поток 2", заявил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, передает Biznes Alert. По его словам, внутри правящей партии Польши есть разные мнения об отношениях с Германией. Однако он отметил, что Варшава не будет мириться с "Северным потоком 2". По мнению Польши, европейские деньги для этого газопровода будут спонсировать российское оружие. Также, считает Моравецкий, проект позволит Москве отрезать Украину от поставок газа в Европу, а после делать с этой страной "все, что захочется".
"Эта позиция Варшавы обусловлена на 100% тем, что там доминируют жесткие антироссийские настроения. Отсюда огульная поддержка Украины, в том числе с замалчиванием преступлений украинских националистов против поляков в годы войны и, в отличие от Венгрии, отказом от защиты интересов польского меньшинства на Украине. Отсюда и яростное сопротивление любым проектам с участием России, включая "Северный поток 2", - отметил Косачев.
По его словам, нынешние польские руководители считают своей целью максимально дистанцировать объединенную Европу от России. "Если бы цель была бы противоположной - содействовать реальному объединению всей Европы, Польша оказалась бы в центре европейской политики, а не на ее окраине, как это происходит сейчас. Вот и приходится все время о себе напоминать с усердием, достойным лучшего применения", - заключил сенатор.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
11:47
Эксперт оценил заявление премьера Польши о "Северном потоке — 2"
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Матеуш МоравецкийСеверный поток — 2Константин КосачевМоскваВаршаваУкраинаВ мире
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