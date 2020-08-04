Косачев ответил на претензии Польши по "Северному потоку — 2"

По его словам, нынешние польские руководители считают своей целью максимально дистанцировать объединенную Европу от России. "Если бы цель была бы противоположной - содействовать реальному объединению всей Европы, Польша оказалась бы в центре европейской политики, а не на ее окраине, как это происходит сейчас. Вот и приходится все время о себе напоминать с усердием, достойным лучшего применения", - заключил сенатор.