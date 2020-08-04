СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США

"Учитывая, что американская сторона не продлила визу китайским журналистам, китайская сторона подготовилась к худшему сценарию, при котором все китайские журналисты должны будут покинуть США. В этом случае китайская сторона нанесет ответный удар, в том числе по американским журналистам, базирующимся в Гонконге", - написал главред Global Times в Twitter .

В этом году между США и КНР обострились противоречия по вопросу о том, как СМИ освещают эпидемию коронавируса. США потребовали от ряда китайских государственных СМИ сократить число журналистов, работающих на американской территории, что привело к фактической высылке из страны 60 сотрудников СМИ КНР.