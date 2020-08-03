Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Абхазию

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В отелях Абхазии туроператоры прогнозируют в августе стопроцентную загрузку, В отелях Абхазии туроператоры прогнозируют в августе стопроцентную загрузку, сообщает Tourprom.

Массовых заездов эксперты ожидают не раньше 5 августа, хотя туристов страна начала принимать сразу с момента объявления об открытии границ — с 1 августа — и их уже приехало тысячи. Спрос на отели большой, а сезон может продлиться до октября.

"Пока в Абхазии работает совсем немного гостиниц. Открытие страны оказалось неожиданностью не только для нас, но и для отельеров – им нужно примерно пять рабочих дней на то, чтобы перезапуститься, набрать персонал. Кроме того, потребуются средства дезинфекции и так далее, так как в стране принят тот же порядок действий по профилактике коронавируса, что и у нас на курортах", — рассказал Сергей Ромашкин, гендиректор крупного туроператора.

Туроператоры отправляют путешественников по договорным ценам, к тому же едут и те, кто покупал путевки ранее.