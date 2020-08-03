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Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Абхазию
В отелях Абхазии туроператоры прогнозируют в августе стопроцентную загрузку, сообщает Tourprom. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T23:39
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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туризм, отели, новости - туризм, абхазия

Туроператоры рассказали о спросе на поездки в Абхазию

20:43 03.08.2020 (обновлено: 23:39 03.08.2020)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкОтдых туристов в Абхазии
Отдых туристов в Абхазии
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МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. В отелях Абхазии туроператоры прогнозируют в августе стопроцентную загрузку, сообщает Tourprom.
Массовых заездов эксперты ожидают не раньше 5 августа, хотя туристов страна начала принимать сразу с момента объявления об открытии границ — с 1 августа — и их уже приехало тысячи. Спрос на отели большой, а сезон может продлиться до октября.
"Пока в Абхазии работает совсем немного гостиниц. Открытие страны оказалось неожиданностью не только для нас, но и для отельеров – им нужно примерно пять рабочих дней на то, чтобы перезапуститься, набрать персонал. Кроме того, потребуются средства дезинфекции и так далее, так как в стране принят тот же порядок действий по профилактике коронавируса, что и у нас на курортах", — рассказал Сергей Ромашкин, гендиректор крупного туроператора.
Туроператоры отправляют путешественников по договорным ценам, к тому же едут и те, кто покупал путевки ранее.
"Вопрос цен еще может возникнуть, но пока никто из абхазских гостиниц не рвется их поднимать. Отелям и без того сейчас есть, чем заняться. Сезон почти упущен, и надо успеть "собрать" оставшихся туристов. Не факт, что на них не захотят заработать, но пока вопрос цен не вставал", — отметил Ромашкин.
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