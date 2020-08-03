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Власти Москвы опровергли данные, что работники скорой обокрали пациента
Информация о краже документов и денег работниками скорой помощи Москвы у пациента не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T20:10
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
москва
происшествия
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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РИА Новости
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60
министерство внутренних дел рф (мвд россии), москва, происшествия

Власти Москвы опровергли данные, что работники скорой обокрали пациента

20:10 03.08.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Информация о краже документов и денег работниками скорой помощи Москвы у пациента не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что москвич заявил в полицию о пропаже документов и денег после визита работников скорой.
"По факту сообщения в СМИ, что мужчину усыпили и обокрали сотрудники скорой помощи, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. По данным внутренней проверки, данная информация не подтвердилась. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе также сообщили, что 29 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к мужчине. После осмотра был установлен диагноз, требующий оказания специализированной медицинской помощи, в связи с чем на данный вызов дополнительно направлена специализированная выездная бригада СМП. Медицинская помощь пациенту оказана в полном объеме.
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Министерство внутренних дел РФ (МВД России)МоскваПроисшествия
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