Власти Москвы опровергли данные, что работники скорой обокрали пациента

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Информация о краже документов и денег работниками скорой помощи Москвы у пациента не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник.

В пресс-службе также сообщили, что 29 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к мужчине. После осмотра был установлен диагноз, требующий оказания специализированной медицинской помощи, в связи с чем на данный вызов дополнительно направлена специализированная выездная бригада СМП. Медицинская помощь пациенту оказана в полном объеме.