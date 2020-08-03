Власти Москвы опровергли данные, что работники скорой обокрали пациента

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Информация о краже документов и денег работниками скорой помощи Москвы у пациента не подтвердилась, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения в понедельник.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщили РИА Новости, что москвич заявил в полицию о пропаже документов и денег после визита работников скорой.
"По факту сообщения в СМИ, что мужчину усыпили и обокрали сотрудники скорой помощи, департамент здравоохранения Москвы выступает с опровержением. По данным внутренней проверки, данная информация не подтвердилась. В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего", - рассказали в пресс-службе.
В пресс-службе также сообщили, что 29 июля бригада скорой медицинской помощи прибыла на вызов к мужчине. После осмотра был установлен диагноз, требующий оказания специализированной медицинской помощи, в связи с чем на данный вызов дополнительно направлена специализированная выездная бригада СМП. Медицинская помощь пациенту оказана в полном объеме.