В школьных лагерях МО до конца августа отдохнет около 40 тысяч детей

Подростки перед отъездом в летний лагерь

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, сколько детей до конца летних каникул отдохнут в школьных лагерях региона. Об этом сообщил телеканал Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, сколько детей до конца летних каникул отдохнут в школьных лагерях региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.

По словам Каклюгиной, в области на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей, досуговых площадок и отрядов.

"До конца августа в них отдохнут около 40 тысяч детей", – рассказала министр.

Она заверила, что в учреждениях регулярно проводятся уборки, а индивидуальных средств защиты и антисептиков достаточно. По словам министра образования региона, особый акцент сделан на безопасности детей.