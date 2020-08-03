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В школьных лагерях МО до конца августа отдохнет около 40 тысяч детей
Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, сколько детей до конца летних каникул отдохнут в школьных лагерях региона. Об этом сообщил... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T19:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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московская область (подмосковье)

В школьных лагерях МО до конца августа отдохнет около 40 тысяч детей

19:03 03.08.2020
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© РИА Новости / Александр ГальперинПодростки перед отъездом в летний лагерь
Подростки перед отъездом в летний лагерь
© РИА Новости / Александр Гальперин
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, сколько детей до конца летних каникул отдохнут в школьных лагерях региона. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу профильного ведомства.
По словам Каклюгиной, в области на базе образовательных учреждений работает почти тысяча лагерей, досуговых площадок и отрядов.
"До конца августа в них отдохнут около 40 тысяч детей", – рассказала министр.
Она заверила, что в учреждениях регулярно проводятся уборки, а индивидуальных средств защиты и антисептиков достаточно. По словам министра образования региона, особый акцент сделан на безопасности детей.
"Сделано все, чтобы ребята чувствовали себя комфортно и были в безопасности", – обозначила глава ведомства.
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