Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200803/1575316747.html
Игумения "захваченного" Сергием монастыря выступила с обращением
Игумения Среднеуральского женского монастыря, "захваченного" скандальным и лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым), выступила с обращением, в котором... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:02
религия и мировоззрение
религия
новости - религия и мировоззрение
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071481_0:290:2609:1758_1400x0_80_0_0_36e4c9780a9e39d345d88ad11597be94.jpg
https://ria.ru/20200619/1573207769.html
3
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071481_0:290:2609:1758_1400x0_80_0_0_36e4c9780a9e39d345d88ad11597be94.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071481_0:46:2609:2003_1400x0_80_0_0_75582365b608d7203b041f852e1fd557.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573071481_281:0:2329:2048_1400x0_80_0_0_71a6bf0a31929b52ed0de85ee411152c.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
религия, новости - религия и мировоззрение, общество

Игумения "захваченного" Сергием монастыря выступила с обращением

17:01 03.08.2020 (обновлено: 17:02 03.08.2020)
4000
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСхиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
Схиигумен Сергий в Среднеуральском женском монастыре в Свердловской области
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Игумения Среднеуральского женского монастыря, "захваченного" скандальным и лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым), выступила с обращением, в котором осудила его призывы идти "на баррикады" и "политические лозунги", а также призвала сестер помочь ему осознать гибельность пути раскола, на который он встал.
Обращение настоятельницы Среднеуральского монастыря игумении Варвары опубликовано в понедельник на сайте Екатеринбургской епархии.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 - это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Также он призывал президента России сложить полномочия, прекратил поминать патриарха Московского и вся Руси на богослужениях и проклял его. Настоятельница монастыря - игумения Варвара - и некоторые насельницы покинули обитель. Сейчас в монастыре остаются схимонах Сергий и его последователи.
"Я Вас прошу остановиться, потому что мы встали на путь раскола. И то, чему Вы учили раньше нас, и то, что сейчас происходит, абсолютно не совпадает. Вы всегда нас учили, что покаянная молитва решает все вопросы: и социальные, и политические. А что происходит сейчас? Вы вызываете нас на баррикады, вы призываете создавать ополчение, хотя еще вчера говорили, что православные должны идти в храмы, каяться и молиться", - пересказала игумения Варвара свой публичный разговор со схимонахом Сергием.
По ее словам, она 18 лет была духовным чадом отца Сергия, но в последние 1.5-2 года в его проповедях "все реже стал звучать призыв к покаянию".
"Дух мира, любви, кротости все больше стал заменяться политическими лозунгами, обличением всевозможных ошибок, неправд, нестроений, как в Церкви, так и в государстве. Батюшка говорил, что, обличая зло, он "связывает" его. Проповеди отца Сергия стали регулярно выставляться в интернет. Такая ситуация стала смущать не только меня, но и других сестер нашей обители", - пишет игумения Варвара.
Кроме того, она обратила внимание, что схимонах Сергий проклял патриарха Московского и вся Руси Кирилла, перестал поминать его на богослужениях, а это, по ее мнению, раскол – "грех, который не смывается даже мученической кровью". На частные разговоры и уверения, отметила настоятельница, схимонах не реагировал, и тогда она публично призвала его остановиться, а после - покинула монастырь с некоторыми насельницами.
"Мне бы очень хотелось, чтобы все поняли, что наш уход из монастыря - это не предательство, а выражение духовной любви. Ведь христианская любовь - это, прежде всего, желание спасения другому человеку, тем более духовному отцу и вверенным чадам", - отметила настоятельница.
Она пояснила, что многие сестры считают непослушание духовному отцу, схимонаху Сергию, грехом. "Это заблуждение. Надо понять, что беспрекословное послушание духовному отцу возможно только тогда, когда он сам находится в послушании священноначалию, в послушании Матери Церкви. Глава Церкви – Христос. И тот, кто отпадает от Церкви, тот отсекает себя от полноты Божественной благодати и, если не покается, то лишает себя возможности спасения", - подчеркнула она.
Игумения призвала духовных чад отца Сергия думать о его и своем спасении. "Нужно помочь ему осознать гибельность пути раскола, на который он встал. Надо горячо молиться", - подытожила настоятельница.
Схиигумен Сергий (Романов)
19 июня, 19:09Религия и мировоззрение
Сектоведы прокомментировали конфликт со схиигуменом Сергием Романовым
61623112
Обсудить 3
Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеОбщество
Рекомендуем
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
Суд взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей из-за песни Лепса
Празднование 90-й годовщины со дня образования Воздушно-десантных войск в Москве. 2 августа 2020
Десантник рассказал, с чего началась потасовка в парке Горького
Президент РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой
Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта Медведеву
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Модель Ирина Шейк за кулисами перед показом Victoria's Secret Fashion Show 2016 в Париже, Франция
В Японии составили рейтинг самых красивых россиянок
Постельный клоп
В России появились тропические постельные клопы
Актриса Кристина Асмус
Асмус ответила на слухи о скорой свадьбе Харламова
Исправительная колония
Приговоренный к казни россиянин вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Актер Сергей Гармаш
СМИ узнали доходы Сергея Гармаша, ушедшего из "Современника"
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Табличка на здании Министерства финансов РФ
Россия разорвет договор по двойному налогообложению с Кипром
Сотрудник МРЭО ГИБДД УМВД России по Тамбовской области ведет сортировку государственных регистрационных знаков
В России вступил в силу новый стандарт для автомобильных номеров
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Вид Стокгольма
Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния