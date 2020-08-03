Игумения "захваченного" Сергием монастыря выступила с обращением

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Игумения Среднеуральского женского монастыря, "захваченного" скандальным и лишенным сана схимонахом Сергием (Романовым), выступила с обращением, в котором осудила его призывы идти "на баррикады" и "политические лозунги", а также призвала сестер помочь ему осознать гибельность пути раскола, на который он встал.

Обращение настоятельницы Среднеуральского монастыря игумении Варвары опубликовано в понедельник на сайте Екатеринбургской епархии.

Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря отец Сергий был лишен сана после проповедей о том, что COVID-19 - это "псевдопандемия", а люди должны выходить на улицы и протестовать. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье 20.3.1 КоАП "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Также он призывал президента России сложить полномочия, прекратил поминать патриарха Московского и вся Руси на богослужениях и проклял его. Настоятельница монастыря - игумения Варвара - и некоторые насельницы покинули обитель. Сейчас в монастыре остаются схимонах Сергий и его последователи.

"Я Вас прошу остановиться, потому что мы встали на путь раскола. И то, чему Вы учили раньше нас, и то, что сейчас происходит, абсолютно не совпадает. Вы всегда нас учили, что покаянная молитва решает все вопросы: и социальные, и политические. А что происходит сейчас? Вы вызываете нас на баррикады, вы призываете создавать ополчение, хотя еще вчера говорили, что православные должны идти в храмы, каяться и молиться", - пересказала игумения Варвара свой публичный разговор со схимонахом Сергием.

По ее словам, она 18 лет была духовным чадом отца Сергия, но в последние 1.5-2 года в его проповедях "все реже стал звучать призыв к покаянию".

"Дух мира, любви, кротости все больше стал заменяться политическими лозунгами, обличением всевозможных ошибок, неправд, нестроений, как в Церкви, так и в государстве. Батюшка говорил, что, обличая зло, он "связывает" его. Проповеди отца Сергия стали регулярно выставляться в интернет. Такая ситуация стала смущать не только меня, но и других сестер нашей обители", - пишет игумения Варвара.

Кроме того, она обратила внимание, что схимонах Сергий проклял патриарха Московского и вся Руси Кирилла, перестал поминать его на богослужениях, а это, по ее мнению, раскол – "грех, который не смывается даже мученической кровью". На частные разговоры и уверения, отметила настоятельница, схимонах не реагировал, и тогда она публично призвала его остановиться, а после - покинула монастырь с некоторыми насельницами.

"Мне бы очень хотелось, чтобы все поняли, что наш уход из монастыря - это не предательство, а выражение духовной любви. Ведь христианская любовь - это, прежде всего, желание спасения другому человеку, тем более духовному отцу и вверенным чадам", - отметила настоятельница.

Она пояснила, что многие сестры считают непослушание духовному отцу, схимонаху Сергию, грехом. "Это заблуждение. Надо понять, что беспрекословное послушание духовному отцу возможно только тогда, когда он сам находится в послушании священноначалию, в послушании Матери Церкви. Глава Церкви – Христос. И тот, кто отпадает от Церкви, тот отсекает себя от полноты Божественной благодати и, если не покается, то лишает себя возможности спасения", - подчеркнула она.