https://ria.ru/20200803/1575315491.html
Приговоренный к казни россиянин вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, но отсидевший вместо этого 25 лет, вышел из тюрьмы и снова отправится в колонию за уклонение от... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T16:36
2020-08-03T17:19
калининград
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Арсений Новиков
Таких животных нельзя возвращать в общество.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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калининград
КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости.
Житель Калининграда
, приговоренный к смертной казни, но отсидевший вместо этого 25 лет, вышел из тюрьмы и снова отправится в колонию за уклонение от административного надзора, сообщает областная прокуратура.
По данным ведомства, в 1994 году калининградца приговорили к расстрелу за несколько убийств. В 1999 году смертную казнь заменили ему лишением свободы на 25 лет. В 2018 году мужчина освободился, но по указанному им адресу не появился и не встал на учет в отделе ОМВД, а затем не уведомил полицейских о перемене места жительства. С марта он перестал соблюдать административные ограничения.
Теперь его обвиняют по статье об уклонении от административного надзора. За это предусмотрено лишение свободы на срок до года.
В суде он полностью признал вину и раскаялся. В результате суд приговорил его к десяти месяцам исправительной колонии строгого режима.
Пока что приговор в силу не вступил, отметили в прокуратуре.