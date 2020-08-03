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Приговоренный к казни россиянин вышел из тюрьмы и снова попал в колонию
Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, но отсидевший вместо этого 25 лет, вышел из тюрьмы и снова отправится в колонию за уклонение от... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T17:19
калининград
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калининград
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
калининград

Приговоренный к казни россиянин вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

16:36 03.08.2020 (обновлено: 17:19 03.08.2020)
6145
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкИсправительная колония
Исправительная колония
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Исправительная колония. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 3 авг — РИА Новости. Житель Калининграда, приговоренный к смертной казни, но отсидевший вместо этого 25 лет, вышел из тюрьмы и снова отправится в колонию за уклонение от административного надзора, сообщает областная прокуратура.
По данным ведомства, в 1994 году калининградца приговорили к расстрелу за несколько убийств. В 1999 году смертную казнь заменили ему лишением свободы на 25 лет. В 2018 году мужчина освободился, но по указанному им адресу не появился и не встал на учет в отделе ОМВД, а затем не уведомил полицейских о перемене места жительства. С марта он перестал соблюдать административные ограничения.
Теперь его обвиняют по статье об уклонении от административного надзора. За это предусмотрено лишение свободы на срок до года.
В суде он полностью признал вину и раскаялся. В результате суд приговорил его к десяти месяцам исправительной колонии строгого режима.
Пока что приговор в силу не вступил, отметили в прокуратуре.
Статуя Фемиды
30 июля, 14:13
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547717103712
Обсудить 8
Калининград
Популярные комментарии
Таких животных нельзя возвращать в общество.
3 августа, 17:28
Арсений Новиков
3400003
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