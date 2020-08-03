Приговоренный к казни россиянин вышел из тюрьмы и снова попал в колонию

По данным ведомства, в 1994 году калининградца приговорили к расстрелу за несколько убийств. В 1999 году смертную казнь заменили ему лишением свободы на 25 лет. В 2018 году мужчина освободился, но по указанному им адресу не появился и не встал на учет в отделе ОМВД, а затем не уведомил полицейских о перемене места жительства. С марта он перестал соблюдать административные ограничения.