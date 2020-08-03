Онлайн-брифинг врио директора ИДВ РАН Алексея Маслова

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Величие Конфуция, ставшего символом китайской нации, его учение, распространившееся далеко за пределами Китая и Восточной Азии, затмили реальный образ человека. Автор рассказывает о жизни и философии великого китайского мыслителя, его влиянии на мировую культуру, раскрывает загадку его личности, его учения, его школы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Величие Конфуция, ставшего символом китайской нации, его учение, распространившееся далеко за пределами Китая и Восточной Азии, затмили реальный образ человека. Автор рассказывает о жизни и философии великого китайского мыслителя, его влиянии на мировую культуру, раскрывает загадку его личности, его учения, его школы.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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