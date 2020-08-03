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Онлайн-брифинг врио директора ИДВ РАН Алексея Маслова
7 августа в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессора Алексея МАСЛОВА, в ходе которого будет представлена его новая книга "Конфуций. Беседы с одиноким мудрецом".
2020-08-03T16:01
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/sharing/article/1575312894.jpg?1596459669
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-брифинг врио директора ИДВ РАН Алексея Маслова

16:01 03.08.2020
13
7 августа в 14:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-брифинг врио директора Института Дальнего Востока РАН, профессора Алексея МАСЛОВА, в ходе которого будет представлена его новая книга "Конфуций. Беседы с одиноким мудрецом".
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Величие Конфуция, ставшего символом китайской нации, его учение, распространившееся далеко за пределами Китая и Восточной Азии, затмили реальный образ человека. Автор рассказывает о жизни и философии великого китайского мыслителя, его влиянии на мировую культуру, раскрывает загадку его личности, его учения, его школы.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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