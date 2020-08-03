Одной из любимых книг ростовских заключенных оказался "Идиот"

Библиотека на территории исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных "Черный дельфин" в городе Соль-Илецк

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости. Заключенные в Заключенные в Ростовской области предпочитают читать романы Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", "Идиот" и "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а также "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, сообщает ГУФСИН России по Ростовской области.

Рейтинг наиболее популярных произведений среди осужденных был составлен в учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области в рамках всероссийской акции "Твои друзья - книги" и Дня воспоминания любимых книг.

"По данным библиотечных формуляров учреждений, самыми читаемыми книгами в исправительных колониях и следственных изоляторах области стали произведения русских классиков: Булгаков "Мастер и Маргарита", Достоевский "Идиот" и "Преступление и наказание", а также французский классик Дюма-отец "Граф Монте-Кристо", - говорится в сообщении.

В десятку рейтинга также вошли "Сталкер" Дмитрия Силова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Мытарь" Сергея Козлова, "Азазель" Бориса Акунина, "Привести в исполнение" Данила Корецкого, "Властилин колец" Рональда Толкина.