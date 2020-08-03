https://ria.ru/20200803/1575312257.html
Одной из любимых книг ростовских заключенных оказался "Идиот"
Заключенные в Ростовской области предпочитают читать романы Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", "Идиот" и "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:51
2020-08-03T15:51
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ростовская область
общество
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ростовская область
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ростовская область, общество
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 авг – РИА Новости.
Заключенные в Ростовской области
предпочитают читать романы Михаила Булгакова "Мастер и Маргарита", "Идиот" и "Преступление и наказание" Федора Достоевского, а также "Граф Монте-Кристо" Александра Дюма, сообщает ГУФСИН России по Ростовской области.
Рейтинг наиболее популярных произведений среди осужденных был составлен в учреждениях ГУФСИН России по Ростовской области в рамках всероссийской акции "Твои друзья - книги" и Дня воспоминания любимых книг.
"По данным библиотечных формуляров учреждений, самыми читаемыми книгами в исправительных колониях и следственных изоляторах области стали произведения русских классиков: Булгаков "Мастер и Маргарита", Достоевский "Идиот" и "Преступление и наказание", а также французский классик Дюма-отец "Граф Монте-Кристо", - говорится в сообщении.
В десятку рейтинга также вошли "Сталкер" Дмитрия Силова, "Тихий Дон" Михаила Шолохова, "Мытарь" Сергея Козлова, "Азазель" Бориса Акунина, "Привести в исполнение" Данила Корецкого, "Властилин колец" Рональда Толкина.
По данным ведомства, библиотеки есть во всех исправительных колониях и следственных изоляторах области. Общий фонд библиотек насчитывает более 63 тысяч печатных изданий. У осужденных дополнительно есть возможность читать и слушать литературные произведения, используя электронные книги и терминалы, компьютеры без возможности выхода в интернет и MP-3 плеер.