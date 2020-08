Барабанщик Metallica составил плейлист любимых песен

Американский барабанщик и один из основателей метал-группы Metallica Ларс Ульрих составил плейлист из его любимых песен, сообщает Far Out Magazine.

На первое место в подборке Ларс Ульрих поставил песню "Tap into the Power" треш-группы Suicidal Tendencies, за ней стоит "Exodus" Боба Марли, которая вошла в одноименный альбом музыканта и его регги-группы The Wailers, третья позиция у Kyuss и их хард-рок трека "Green Machine".

На четвертую строчку барабанщик поставил "If I Had a Gun" британских рокеров из Noel Gallagher’s High Flying Birds, а на пятой оказались Arctic Monkeys и их хит 2012 года "R U Mine?".

Ларс Ульрих также включил в свой плейлист "Speed King", созданный группой Deep Purple, песню "Wang Dang Doodle" Коко Тейлор (певицу называли "королевой блюза"), "Breed", написанную Nirvana, "The Hidden Masters" хеви-металл группы The Sword, "Radio/Video" армяно-американской рок-группы System of a Down и другие.