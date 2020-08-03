Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200803/1575307684.html
Эксперт предупредил об угрозе угона машин после кражи базы данных
База личных данных около миллиона водителей из Москвы и Московской области, выставленная на продажу, может привести к мошенническим действиям, рассылке... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T18:37
виктор травин
центральный банк рф (цб рф)
москва
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/153461/32/1534613202_0:454:2834:2048_1400x0_80_0_0_6a299ac100523d5dec6054936aa83b4e.jpg
https://radiosputnik.ria.ru/20200723/1574794159.html
https://ria.ru/20200724/1574855050.html
https://ria.ru/20200624/1573402022.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/153461/32/1534613202_0:454:2834:2048_1400x0_80_0_0_6a299ac100523d5dec6054936aa83b4e.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/153461/32/1534613202_103:0:2834:2048_1400x0_80_0_0_d3d0ea63ac747132f1bb7c5bfb3ddc81.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/153461/32/1534613202_540:0:2588:2048_1400x0_80_0_0_1875593dc12841c381f7790d8241eb6e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
виктор травин, центральный банк рф (цб рф), москва, московская область (подмосковье)

Эксперт предупредил об угрозе угона машин после кражи базы данных

14:54 03.08.2020 (обновлено: 18:37 03.08.2020)
1953
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкавтомобильные номера
автомобильные номера
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
автомобильные номера. Архивное фото
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. База личных данных около миллиона водителей из Москвы и Московской области, выставленная на продажу, может привести к мошенническим действиям, рассылке поддельных штрафов автовладельцам, поиску наиболее дорогих машин для угона, а также краже регистрационных знаков с целью выкупа, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что в интернете выставлена на продажу база личных данных около 1 миллиона автомобилистов Москвы и Подмосковья. База, по данным газеты, появилась 24 июля, ее стоимость составляет 1,5 тысячи долларов. В ней содержатся дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.
Основатель компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян ранее сообщил агентству, что база личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья продается в сети уже несколько лет и ежемесячно обновляется актуальными данными, а значит, стоять за этой утечкой может инсайдер в крупной страховой компании.
Вирус-вымогатель атаковал IT-системы компаний в разных странах
23 июля, 14:42
Откуда не ждали. В РФ активизировались хакеры из Северной Кореи
Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что цели при использовании этой базы могут быть разные.
"Может быть, жена хочет проверить, зарегистрировал ли муж машину на себя, которую они разделили при разводе. Может быть, кто-то пожелает найти хорошие машины, чтобы их просто угнать. Кто-то, может быть, для того, чтобы украсть регистрационные знаки, а потом шантажировать водителя, чтобы получить выкуп. Цели у преступников могут быть совершенно разные... Поэтому использовать (данные) можно как угодно, естественно, в первую очередь, в неблаговидных целях", - сказал Травин.
При этом он заверил, что "катаклизмов" из-за появления новой базы ожидать не стоит, потому что, по его словам, аналогичные базы личных данных автовладельцев существуют 15-20 лет, и подобные риски были всегда. При этом считает, что имеющаяся персональная информация в последнее время нечасто использовалась мошенниками.
"Ничего особенного не случилось, доступ к этим базам был всегда, поэтому говорить о том, что какая-то опасность возникла именно сейчас для автовладельцев, я бы не стал, потому что эта опасность существует уже давно", - подчеркнул собеседник агентства.
По мнению члена общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрея Мухортикова, наибольшую опасность представляет использование личных данных мошенниками: для рассылки поддельных штрафных квитанций и подобных схем для кражи денег. Однако сам эксперт убежден, что минимизировать вред от действия таких преступников можно, только переложив риски на сами банки, а не на автовладельцев. Так, банки сами должны будут компенсировать пострадавшим материальные потери и напрямую разбираться с мошенниками.
Отдыхающие на пляже в Ялте
24 июля, 12:37
Туристов предупредили о мошенниках, продающих билеты в Крым
Европе и США, если у тебя с карты мошенническим образом снялись деньги, ответственность лежит на банке. Даже если ты какой-то код (мошенникам) назвал, то банк тебе возмещает деньги, а дальше уже банк занимается поиском мошенников. На мой взгляд, у нас необходимо вводить изменение в закон о банках и банковской деятельности, подключать регулятор в лице ЦБ, чтобы с мошенниками разбирались именно банки", - сказал Мухортиков.
По его словам, в этом случае будет единая база, номера мошенников начнут блокировать, а банки начнут кооперироваться с операторами сотовой связи.
"Вот тогда мошенникам действительно будет дан серьезный отпор. А сейчас, пока у нас граждане с мошенниками должны разбираться наедине, сами все мы знаем, что таким образом не работает", - заключил Мухортиков.
Мессенджер Telegram на экране телефона
24 июня, 08:56
В Сети опубликовали базу с данными миллионов пользователей Telegram
7111110
Обсудить 0
Виктор ТравинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)МоскваМосковская область (Подмосковье)
Рекомендуем
Страхи/Ошибки: как себя вести с токсичными родственниками
"Страхи/Ошибки": как себя вести с токсичными родственниками
Трубы на наземном стыковочном пункте газопровода Северный поток-2 в Любмине
В Совфеде удивились штрафу от Польши из-за "Северного потока — 2"
Блогер Эдсон Брандао
Выглядящий на 25 лет 53-летний мужчина раскрыл секрет "вечной молодости"
Кадр оперативного видео задержания россиян в Белоруссии
Консул сообщил подробности беседы с задержанными в Белоруссии россиянами
Причал в Нижнем Новгороде
Число заболевших COVID-19 членов экипажа теплохода возросло до девяти
Здание телевизионного технического центра Останкино с баннером Первого канала
Суд взыскал с Первого канала 400 тысяч рублей из-за песни Лепса
Президент РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой
Путин подписал указ о выдаче дипломатического паспорта Медведеву
Пляж на турецком курорте Бодрум
Украинскую топ-модель избили на пляже в Турции
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки
Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
Монумент Независимости Украины в Киеве
"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
Аптечка на подстанции скорой и неотложной медицинской помощи
В Пскове объяснили, почему поликлиника отказала пенсионерке в медпомощи
Человек, предположительно, захвативший заложников в бизнес-центре Леонардо в Киеве
Опубликовано фото мужчины, угрожающего взорвать банк в Киеве
Разработка вакцины от коронавируса
В центре Гамалеи назвали сроки завершения испытаний вакцины от MERS-CoV
Глава Республики Крым Сергей Аксенов
Назван годовой доход главы Крыма
Строительство газопровода Северный поток-2
Эксперт предсказал судьбу "Северного потока — 2" после польского штрафа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:36Лукашенко хочет расширить географию дружественных Белоруссии стран
08:25Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии
08:11Роскачество рассказало, как продлить срок службы ноутбука
07:45Синоптик рассказал, какая погода ждет москвичей во вторник
07:35В Москве провели более 6,5 миллиона тестов на коронавирус
07:21Трамп заявил, что США сократят контингент в Афганистане
07:10Венесуэла продвинулась в процедуре получения российского "Авифавира"
06:58Роспотребнадзор назвал регионы с повышенными дозами облучения радоном
06:55СМИ опубликовало новые кадры задержания Джорджа Флойда
06:39Дегтярев объявил о назначении нового зампреда хабаровского правительства
06:34В Японии рассмотрят вопрос об обороне "на территории противника"
06:32Найденные в Израиле 3000-летние фигурки считают изображением бога Яхве
06:17Польский премьер рассказал, что Варшаве не нравится в России
05:47Эксперты заявили о неожиданном результате отказа Швеции от карантина
05:35Инфекционист не исключила вспышки COVID-19 после возвращения туристов
05:27На авиабазе Хмеймим установили мемориал погибшим медсестрам из России
05:17СМИ: Пекин примет ответные меры, если все журналисты КНР покинут США
05:12Эксперт рассказал, что делать, если смартфон не заряжается до конца
04:34"Мы провалились": депутат Рады рассказал о переломном моменте для страны
04:32Счетная палата назвала причину плохого качества региональных дорог
Лента новостейМолния