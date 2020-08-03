Эксперт предупредил об угрозе угона машин после кражи базы данных

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. База личных данных около миллиона водителей из База личных данных около миллиона водителей из Москвы Московской области , выставленная на продажу, может привести к мошенническим действиям, рассылке поддельных штрафов автовладельцам, поиску наиболее дорогих машин для угона, а также краже регистрационных знаков с целью выкупа, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее газета "Коммерсант" сообщила , что в интернете выставлена на продажу база личных данных около 1 миллиона автомобилистов Москвы и Подмосковья. База, по данным газеты, появилась 24 июля, ее стоимость составляет 1,5 тысячи долларов. В ней содержатся дата регистрации автомобиля, государственный регистрационный знак, марка, модель, год выпуска, фамилия, имя и отчество владельца, его телефон и дата рождения, регион регистрации, VIN-код, серия и номер свидетельства о регистрации и ПТС.

Основатель компании DeviceLock и сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян ранее сообщил агентству, что база личных данных автомобилистов Москвы и Подмосковья продается в сети уже несколько лет и ежемесячно обновляется актуальными данными, а значит, стоять за этой утечкой может инсайдер в крупной страховой компании.

Президент коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин считает, что цели при использовании этой базы могут быть разные.

"Может быть, жена хочет проверить, зарегистрировал ли муж машину на себя, которую они разделили при разводе. Может быть, кто-то пожелает найти хорошие машины, чтобы их просто угнать. Кто-то, может быть, для того, чтобы украсть регистрационные знаки, а потом шантажировать водителя, чтобы получить выкуп. Цели у преступников могут быть совершенно разные... Поэтому использовать (данные) можно как угодно, естественно, в первую очередь, в неблаговидных целях", - сказал Травин.

При этом он заверил, что "катаклизмов" из-за появления новой базы ожидать не стоит, потому что, по его словам, аналогичные базы личных данных автовладельцев существуют 15-20 лет, и подобные риски были всегда. При этом считает, что имеющаяся персональная информация в последнее время нечасто использовалась мошенниками.

"Ничего особенного не случилось, доступ к этим базам был всегда, поэтому говорить о том, что какая-то опасность возникла именно сейчас для автовладельцев, я бы не стал, потому что эта опасность существует уже давно", - подчеркнул собеседник агентства.

По мнению члена общественного совета министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Андрея Мухортикова, наибольшую опасность представляет использование личных данных мошенниками: для рассылки поддельных штрафных квитанций и подобных схем для кражи денег. Однако сам эксперт убежден, что минимизировать вред от действия таких преступников можно, только переложив риски на сами банки, а не на автовладельцев. Так, банки сами должны будут компенсировать пострадавшим материальные потери и напрямую разбираться с мошенниками.

"В Европе США , если у тебя с карты мошенническим образом снялись деньги, ответственность лежит на банке. Даже если ты какой-то код (мошенникам) назвал, то банк тебе возмещает деньги, а дальше уже банк занимается поиском мошенников. На мой взгляд, у нас необходимо вводить изменение в закон о банках и банковской деятельности, подключать регулятор в лице ЦБ , чтобы с мошенниками разбирались именно банки", - сказал Мухортиков.

По его словам, в этом случае будет единая база, номера мошенников начнут блокировать, а банки начнут кооперироваться с операторами сотовой связи.