Во дворе мэра якутского Алдана охотники убили медведя

ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Мэр якутского Алдана Мэр якутского Алдана Александр Бугай рассказал, что охотники убили медведицу во дворе его дома.

Ранее в соцсетях появилась информация, что во двор мэра Алдана несколько дней приходил бурый медведь. По словам самого главы муниципалитета, медведей видели в районе городского кладбища и на автотрассах.

"Конечно, такая ситуация не дает покоя местным жителям и властям. Настал сезон грибов и ягод. Алданцы ходят в лес группами. Но ведь так тоже небезопасно, медведь может выскочить в любой момент и кинуться на них. И в город наведываются звери. Супруга моя пришла с работы, слышит, собака в вольере скулит странно. А потом увидела медведя совсем рядом - на теплотрассе, в трех метрах от вольера… Жалко, но охотникам пришлось убить зверя... Это двухгодовалая медведица, неделю в этом округе ходит, исхудавшая совсем, грибов сейчас немного" - рассказал Бугай.

Он отметил, что участившиеся визиты медведей не связаны с лесными пожарами - в районе их нет. "Я так думаю, в тайге слишком много медведей стало", - добавил собеседник агентства.

В пресс-службе министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии РИА Новости подтвердили эту информацию: "В последние годы наблюдается тенденция увеличения численности бурых медведей. Причинами этого являются недопромысел из-за нехватки кадровых охотников, высокая стоимость налогового сбора за выдачу разрешения на добычу бурого медведя, миграция из соседних регионов из-за лесных пожаров, улучшение кормовой базы, высокая рождаемость", - сказали в ведомстве.