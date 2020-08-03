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Во дворе мэра якутского Алдана охотники убили медведя
Мэр якутского Алдана Александр Бугай рассказал, что охотники убили медведицу во дворе его дома. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T14:07
александр бугаев
алдан
происшествия
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РИА Новости
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александр бугаев, алдан, происшествия

Во дворе мэра якутского Алдана охотники убили медведя

14:07 03.08.2020
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© Фото : Instagram/Кроноцкий государственный заповедникМедведь в Кроноцком заповеднике
Медведь в Кроноцком заповеднике
© Фото : Instagram/Кроноцкий государственный заповедник
ЯКУТСК, 3 авг – РИА Новости. Мэр якутского Алдана Александр Бугай рассказал, что охотники убили медведицу во дворе его дома.
Ранее в соцсетях появилась информация, что во двор мэра Алдана несколько дней приходил бурый медведь. По словам самого главы муниципалитета, медведей видели в районе городского кладбища и на автотрассах.
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"Конечно, такая ситуация не дает покоя местным жителям и властям. Настал сезон грибов и ягод. Алданцы ходят в лес группами. Но ведь так тоже небезопасно, медведь может выскочить в любой момент и кинуться на них. И в город наведываются звери. Супруга моя пришла с работы, слышит, собака в вольере скулит странно. А потом увидела медведя совсем рядом - на теплотрассе, в трех метрах от вольера… Жалко, но охотникам пришлось убить зверя... Это двухгодовалая медведица, неделю в этом округе ходит, исхудавшая совсем, грибов сейчас немного" - рассказал Бугай.
Он отметил, что участившиеся визиты медведей не связаны с лесными пожарами - в районе их нет. "Я так думаю, в тайге слишком много медведей стало", - добавил собеседник агентства.
В пресс-службе министерстве экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии РИА Новости подтвердили эту информацию: "В последние годы наблюдается тенденция увеличения численности бурых медведей. Причинами этого являются недопромысел из-за нехватки кадровых охотников, высокая стоимость налогового сбора за выдачу разрешения на добычу бурого медведя, миграция из соседних регионов из-за лесных пожаров, улучшение кормовой базы, высокая рождаемость", - сказали в ведомстве.
По данным минэкологии, на сегодняшний день численность бурого медведя в Якутии составляет 19 тысяч, в последние годы они стали часто появляться в населенных пунктах. "Оперативно по поступлению сигналов выносятся решения на регулирование численности бурых медведей. Так, по состоянию на 31 июля, министерством вынесено 165 решений на регулирование численности 218 бурых медведей", - добавили в министерстве.
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