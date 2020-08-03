Польша выписала максимальный штраф "Газпрому" из-за "Северного потока — 2

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский Польский антимонопольный регулятор UOKiK оштрафовал российский "Газпром" на 213 миллионов злотых из-за несотрудничества в деле по "Северному потоку — 2".

"Это максимальная санкция, предусмотренная законодательством за непредоставление информации по требованию председателя UOKiK, что эквивалентно 50 миллионам евро", — приводится в сообщении объяснения председателя регулятора Томаша Хрустны.

В UOKiK пояснили, что расследование касается создания консорциума, финансирующего строительство газопровода, без согласия председателя регулятора. В 2018 году UOKiK предъявил обвинения по этому поводу шести компаниям: "Газпрому", Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall.

В ведомстве отметили, что обращались за документами к "Газпрому", однако тот отказался предоставить информацию. Однако, подчеркивает UOKiK, компании обязаны взаимодействовать с ним и предоставлять запрашиваемые документы в соответствии с правовыми актами Евросоюза, на которых основывается польское национальное законодательство.

В частности, от "Газпрома" UOKiK требовал договоры на передачу, распределение, продажу, поставку и хранение газа. При этом, по мнению регулятора, компания вовсе не собиралась представлять такие документы, так как даже не обратилась в Минэнерго за разрешением на передачу данных за рубеж.

В прошлом году UOKiK наложил штраф на компанию Engie Energy. Поводом стал "постоянный и необоснованный отказ в отправке запрошенных документов". Engie Energy обязали выплатить 172 миллиона злотых (44,7 миллиона долларов), тогда сообщалось, что это крупнейший штраф в истории польского регулятора.

Мнение эксперта

Решение UOKiK наложить на "Газпром" штраф прокомментировал политолог, президент фонда "Возвращение" Юрий Бондаренко. По его мнению, экономические войны не привнесут ничего принципиально нового в российско-польские отношения, которые и так уже осложнены до предела.

"Особенно после рубежа, когда Польша перешла от сноса памятников советским воинам в городах к сносу памятников на кладбищах. Это последняя черта", — сказал он РИА Новости.

Позицию Польши эксперт считает непорядочной.

"Еще и потому, что ранее Россия, не откладывая в долгий ящик, сразу же дала согласие на строительство польского газопровода из Норвегии, по той части проекта, где он пересекал "Северный поток — 1", — добавил Бондаренко.

"Северный поток — 2"

Швеции и Дании. Проект "Северный поток — 2" предполагает прокладку двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии . Он также пройдет через территориальные или исключительные экономические зоны Финляндии

Реализацией проекта занимается компания-оператор Nord Stream 2 AG с единственным акционером — " Газпромом ". Изначально российский концерн и его партнеры планировали создать совместное предприятие, но не смогли получить одобрение UOKiK. Таким образом, "Газпром" остался владельцем 100 процентов в Nord Stream 2 AG, а европейские фирмы обязались профинансировать проект наполовину — по 950 миллионов евро каждая. Другую половину — 4,75 миллиарда евро — дает "Газпром".

Против строительства выступают Украина , которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, США , активно продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Польша, Латвия Литва , считающие проект политическим.

В конце прошлого года США приняли оборонный бюджет, в который включили санкции против компаний, участвующих в строительстве "Северного потока — 2". В результате строительство приостановилось: швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой труб, сразу же прекратила работы.

В "Газпроме" заявляли, что смогут самостоятельно завершить строительство. Один из возможных вариантов предусматривает применение якорного трубоукладчика в сопровождении другого судна — с системой динамического позиционирования, способной удерживать судно в нужной точке без якорей и швартовки. Эту роль могут выполнить "Фортуна", принадлежащая компании МРТС и "Академик Черский".

В начале июля Датское энергетическое агентство внесло изменения в разрешение для Nord Stream 2 AG на строительство газопровода в датских водах. В частности, компании позволили использовать не только суда с динамическим позиционированием, но и с якорным. Как пояснило агентство, маршрут газопровода, который предстоит достроить, проходит вне зоны риска контакта с захороненным на дне Балтийского моря химическим оружием. Однако работы нельзя было возобновить до того, как истечет срок обжалования этого разрешения.