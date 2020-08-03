https://ria.ru/20200803/1575292570.html
Стартовали съемки продолжения комедийного сериала "Универ"
Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская, получившая известность после роли Кристины Соколовской в комедийном сериале "Универ. Новая общага",... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T15:01
2020-08-03T15:01
культура
настасья самбурская
кино и сериалы
новости культуры
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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настасья самбурская, кино и сериалы, новости культуры
МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская, получившая известность после роли Кристины Соколовской в комедийном сериале "Универ. Новая общага", разместила в инстаграме пост, в котором сообщила, что начались съемки продолжения ситкома.
"Молчать больше невозможно! Стартовали съемки "Универ.10 лет спустя" до встречи, любимые!" – написала Самбурская.
На вопрос подписчицы о том, когда выйдет новый сезон, актриса ответила, что в это воскресенье был первый съемочный день, и еще ничего неизвестно.
Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других.
Сериал "Универ. Новая общага" выходил на телеканале ТНТ с 2011 года по 2018 год. В нем действие разворачивается вокруг компании студентов, которые постоянно сталкиваются с какими-то приключениями на учебе и в общежитии.