Стартовали съемки продолжения комедийного сериала "Универ"

МОСКВА, 3 авг – РИА Новости. Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская, получившая известность после роли Кристины Соколовской в комедийном сериале "Универ. Новая общага", разместила в инстаграме пост, в котором сообщила, что начались съемки продолжения ситкома.

"Молчать больше невозможно! Стартовали съемки "Универ.10 лет спустя" до встречи, любимые!" – написала Самбурская.

На вопрос подписчицы о том, когда выйдет новый сезон, актриса ответила, что в это воскресенье был первый съемочный день, и еще ничего неизвестно.

Судя по киношной тарелке, на которой, по традиции, пишут имена всех участников съемочного процесса, в новый сериях зрители снова увидят Арарата Кещяна в роли Майкла (Артур Микаэлян), Станислава Ярушина, который вернется к образу сына олигарха Антона Мартынова, Анну Хилькевич, которая сыграет веселую блондинку Машу Белову, Анну Кузину в образе активистки Яны Семакиной и других.