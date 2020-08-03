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В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T01:15
россия
воздушно-десантные войска россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ярославская область
ярославль
происшествия
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Молодцы десантники! Сидел бы тихо с такими же как и сам в своём кругу, так ничего бы и не было. А с провокаторами которые специально напрашиваются - только так!
213
Сам спровоцировал , сам получил , теперь жертва режима.
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россия
ярославская область
ярославль
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
россия, воздушно-десантные войска россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ярославская область, ярославль, происшествия

В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники

01:15 03.08.2020
29101
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПразднование дня ВДВ
Празднование дня ВДВ
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников.
Местный житель отправился на улицы города с провокационными плакатами, чем привлек внимание людей в тельняшках.

"Сначала ко мне подошли двое мужчин в голубых беретах и попытались что-то мне сделать, один толкнул меня", — утверждает активист.

По словам молодого человека, вскоре к нему подошли еще несколько человек.

"Двое полицейских, охранявших пикет, защищали меня собой", — рассказал участник конфликта.

Он заключил, что получил три удара в живот и три удара по голове. Кроме того, активисту сломали очки, из-за чего на его лице остались две ссадины.
В управлении МВД по Ярославской области отметили, что в правоохранительные органы поступило сообщение о случившемся, заявление от пострадавшего принято, проводится проверка.
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РоссияВоздушно-десантные войска РоссииМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)Ярославская областьЯрославльПроисшествия
Популярные комментарии
Молодцы десантники! Сидел бы тихо с такими же как и сам в своём кругу, так ничего бы и не было. А с провокаторами которые специально напрашиваются - только так!
3 августа, 01:35
Andrey Kuleshov
20610006
Сам спровоцировал , сам получил , теперь жертва режима.
3 августа, 01:40
ААА А
176140004
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