https://ria.ru/20200803/1575284400.html
В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники
В Ярославле ЛГБТ-активист провел акцию, приуроченную ко дню ВДВ, и рассказал порталу "76.ru", что стал жертвой нападения десантников. РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T01:15
2020-08-03T01:15
россия
воздушно-десантные войска россии
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ярославская область
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575120815_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_310f2291ce51730d8ea20c87cdbcc14c.jpg
https://ria.ru/20200802/1575283340.html
Andrey Kuleshov
Молодцы десантники! Сидел бы тихо с такими же как и сам в своём кругу, так ничего бы и не было. А с провокаторами которые специально напрашиваются - только так!
213
А А
Сам спровоцировал , сам получил , теперь жертва режима.
194
35
россия
ярославская область
ярославль
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575120815_0:0:3077:1731_1400x0_80_0_0_310f2291ce51730d8ea20c87cdbcc14c.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575120815_77:0:2806:2047_1400x0_80_0_0_b61e809ab3db7841925ab90e5d4bab24.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575120815_418:0:2465:2047_1400x0_80_0_0_07d34d621907bffa3bb9f2e5e42db528.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-десантные войска россии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), ярославская область, ярославль, происшествия