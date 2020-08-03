В Ярославле ЛГБТ-активист пожаловался, что его избили десантники

Местный житель отправился на улицы города с провокационными плакатами, чем привлек внимание людей в тельняшках.

"Сначала ко мне подошли двое мужчин в голубых беретах и попытались что-то мне сделать, один толкнул меня", — утверждает активист.

По словам молодого человека, вскоре к нему подошли еще несколько человек.

Он заключил, что получил три удара в живот и три удара по голове. Кроме того, активисту сломали очки, из-за чего на его лице остались две ссадины.