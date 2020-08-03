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"Черные земли" и розовые озера: каким будет будущее экотуризма в России
Посетить "Черные земли" Калмыкии, розовые озера Бурятии и Карелии или увидеть марсианские пейзажи под Тулой россиянам и иностранцам станет проще, если эти... РИА Новости, 03.08.2020
2020-08-03T08:00
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РИА Новости
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353
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"Черные земли" и розовые озера: каким будет будущее экотуризма в России

08:00 03.08.2020
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CC0 / / Романцевские горы, Тульская область
Романцевские горы, Тульская область
CC0 / /
МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Посетить "Черные земли" Калмыкии, розовые озера Бурятии и Карелии или увидеть марсианские пейзажи под Тулой россиянам и иностранцам станет проще, если эти проекты победят в первом Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма.
Агентство стратегических инициатив (АСИ), организовавшее конкурс, планирует выявить пилотные территории, на которых экотуризм будет организован по-новому.

"Потенциал природных территорий создает уникальные возможности по формированию современного туристского продукта для развития внутреннего и въездного туризма в России, способствует сохранению объектов культурного и истории, является драйвером устойчивого социально-экономического развития регионов", – отметили в пресс-службе организатора.

68 субъектов Российской Федерации направили на конкурс 115 заявок, объединивших 928 участников.
"Один из замечательных проектов, на котором я побывала лично, – это заповедник "Черные земли" в Калмыкии", – рассказала Ольга Захарова, заместитель генерального директора АСИ.
По ее словам, зимой пустыня не покрывается снегом, оставаясь черной, отсюда и ее название. Команда, работающая в заповеднике, сама проводит обзорные экскурсии, предлагает трансфер из аэропорта.
© Ольга Захарова, АСИРозовое озеро в Калмыкии
Розовое озеро в Калмыкии
© Ольга Захарова, АСИ
Розовое озеро в Калмыкии
"Фантастические впечатления оставляют розовые озера с соленой водой, заповедники Бурятии и Карелии, а инопланетные пейзажи можно увидеть в окрестностях Тулы – Романцевские горы, что недалеко от деревни Кондуки. У попавшего сюда создается ощущение, что каким-то чудом оказался на Марсе", – поделилась Ольга Захарова.
Войдет этот проект в десятку или нет – пока неизвестно. Победители будут объявлены 16 октября. Определять лучших из лучших будут члены конкурсной комиссии под председательством Сергея Иванова, специального представителя президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, и экспертной группы, в которую входят ведущие специалисты туристической и смежных отраслей, а также маркетологи, экономисты, архитекторы и урбанисты.

Новое слово в экотуризме

Конкурс призван не просто выбрать самые интересные природные территории России, а создать на их территории туристические кластеры, которые помогут сохранить природные богатства и улучшить экономику региона.
Проекты-победители, во-первых, смогут развить особо охраняемые природные территории (ООПТ) и прилегающие к ним области. Во-вторых, они помогут стимулировать малое и среднее предпринимательство, будут способствовать росту занятости и повышению доходов жителей.
Предполагается, что победившие в конкурсе ООПТ будут обеспечены транспортной доступностью и новыми объектами туристской инфраструктуры. Также планируется создать единого туроператора по развитию экотуризма на базе Минприроды России, сообщили в пресс-службе АСИ.
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Для каждой ООПТ будут подобраны свои варианты управления земельными ресурсами и возможные пути привлечения дополнительных источников финансирования.
"Общая тенденция – привлечение инвесторов, готовых вложить средства в создание и обслуживание инфраструктуры познавательного экологического туризма", – подчеркнул Сергей Георгиевский, урбанист, генеральный директор Агентства стратегического развития "ЦЕНТР", оператора конкурса.

Будущее уже сегодня

Для участников также разработана программа акселерации. В ходе учебы региональные междисциплинарные лидерские команды узнают, как запустить процессы, которые обеспечат условия для привлечения инвестиций и развития локальной экономики, сохранения и капитализации культурного наследия, а также повысят качество туристического продукта, проведут новаторскую работу по изменениям на реальной территории. Основная задача программы – не просто создать условия для развития уже существующих лидерских проектов, а стимулировать рост предпринимательской активности и сформировать позитивный имидж региона, подчеркнул Сергей Георгиевский,
34 команды-финалиста, выбранные конкурсной комиссией 28 июля, уже приступили к работе над своими проектами. По завершении обучения разработанные командами мастер-планы будет оценены экспертной группой и конкурсной комиссией. Десять проектов, признанные лучшими, будут реализованы.
Станет ли конкурс регулярным событием – будет известно по итогам этого года, сообщили организаторы.
Проведение конкурса поддержали Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Министерство экономического развития РФ, Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики и Федеральное агентство по туризму РФ.
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