"Вектор" планирует начать производство вакцины в ноябре

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Новосибирский научный центр "Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, заявил генеральный директор учреждения Новосибирский научный центр "Вектор" планирует начать производство вакцины от коронавируса в ноябре, заявил генеральный директор учреждения Ринат Максютов в эфире телеканала " Россия 1 ".

"Поэтому ближе к концу года — началу следующего можно говорить о переходе на вакцинацию по крайней мере групп риска с последующим переходом на массовую вакцинацию", — отметил он.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация будет для россиян бесплатной, все расходы покроют из бюджета.

Разработка вакцины

Ранее Мурашко также объявил о завершении клинических испытаний вакцины от коронавируса, разработанной Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Сейчас готовится пакет документов для регистрации этого препарата. По информации источника РИА Новости, регистрация вакцины ожидается 10-12 августа, разрешение на гражданский оборот планируют получить 15-16 августа. В первую очередь вакцинировать будут представителей особых групп, в частности – медиков и учителей.

Центр имени Гамалеи проводил клинические испытания вакцины совместно с Минобороны на базе военного госпиталя имени Н. Н. Бурденко. В начале прошлой недели оттуда выписали вторую группу из двадцати добровольцев.

Отмечалось, что у каждого их них выработался иммунный ответ. Никаких побочных действий, осложнений или нежелательных реакций, жалоб на состояние здоровья у них не обнаружили.

Директор центра Александр Гинцбург обращал внимание, что вакцина от коронавируса подойдет не всем. По его словам, любой препарат может спровоцировать обострение, поэтому людям, имеющим хронические заболевания, необходимо проконсультироваться с со специалистами.

Сам Гинцбург протестировал разработанную его центром вакцину на себе в конце марта. Он рассказал, что чувствует себя хорошо.

Ситуация в Москве

На прошлой неделе мэр Москвы Сергей Собянин также сообщил, что вакцинация от коронавируса для жителей города будет бесплатной.

"Вся поликлиническая амбулаторная сеть будет на это работать", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1". Также градоначальник напомнил о необходимости делать прививки от гриппа, чтобы осенью друг на друга не наложились две эпидемии.

Он добавил, что при увеличении объемов тестирования количество выявленных больных растет, но в целом тренды идут на снижение.

При этом мэр подчеркнул, что инфекция сама по себе никуда не исчезает, и коронавирус "будет с нами очень долго".

"В столице уже давно выстроена работа по вакцинации горожан, и объемы вакцинации от обычного гриппа, например, в Москве достигают пяти-шести миллионов человек. Так что система функционирует и готова принять любую вакцину для вакцинации, но естественно, что это не от нас зависит. Минздрав должен зарегистрировать вакцину, должна пройти государственная регистрация", - заключил Собянин.