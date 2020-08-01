https://ria.ru/20200801/1575263255.html
ОБСЕ выявила 225 нарушений нового перемирия в Донбассе
Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе после вступления в действие дополнительных мер... РИА Новости, 01.08.2020
2020-08-01T20:57
2020-08-01T21:10
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ситуация в днр и лнр, смм обсе, обсе, донбасс, украина, в мире
ВЕНА, 1 авг - РИА Новости.
Специальная мониторинговая миссия (СММ
) ОБСЕ на Украине
зафиксировала 225 нарушений режима тишины в Донбассе
после вступления в действие дополнительных мер обеспечения перемирия 27 июля, говорится в ежедневном отчете миссии.
"Начиная с 0.01 27 июля и до конца отчетного периода (19.30 31 июля - ред.), СММ в общем сложности зафиксировала 225 нарушений режима тишины", - говорится в отчете, распространенном пресс-службой ОБСЕ.
За первые сутки после согласованного перемирия миссия ОБСЕ сообщала о 111 зафиксированных нарушениях, включая 21 взрыв.
Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Согласно документу, наступательные действия – это попытки изменить позиционное расположение войск, включая дополнительное инженерное оборудование позиций.
Кроме того, меры предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.