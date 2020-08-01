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От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске
Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.
2020-08-01T15:03
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От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске
Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.
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видео, видео
От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске
Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.
2020-08-01T15:03
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От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске

15:03 01.08.2020
159
Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.
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