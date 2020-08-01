https://ria.ru/20200801/1575255821.html
От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске
Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.
2020-08-01T15:03
2020-08-01T15:03
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2020
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске
Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.
2020-08-01T15:03
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, видео
От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске
Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.
2020-08-01T15:03
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PT1M28S
От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске
Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.