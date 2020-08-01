От Уральских гор – к Черному морю: путешествие на инвалидной коляске

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Бывший электрик из Нижнего Тагила создал своими руками инвалидную коляску с электроприводом и отправился на ней в путешествие. Сергей планирует преодолеть расстояние в 3 тысячи километров и добраться до побережья Крыма.