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Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян
Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить,... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:45
россия
центральный банк рф (цб рф)
общество
экономика
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РИА Новости
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россия, центральный банк рф (цб рф), общество, экономика

Банки предложили списывать средства с неактивных счетов россиян

17:45 31.07.2020
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© РИА Новости / Игорь ЗарембоЖенщина получает наличные деньги в банкомате
Женщина получает наличные деньги в банкомате
© РИА Новости / Игорь Зарембо
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Российские банки хотели бы получить право списывать средства со счетов клиентов, которые не выходят на связь, из-за чего сведения о них невозможно обновить, рассказал РИА Новости директор департамента финансового мониторинга банка Александр Поляков.
Как пояснили в Абсолют-банке, специалисты из которого готовят соответствующий документ, речь идет о списании денег за ведение счета и платежей по кредитам.
Банкомат
13:40Сказано в эфире
Чьи это денежки? Российские банки хотят получить доступ к "спящим счетам"Российские банки намерены предложить предоставить им право списывать деньги со счетов клиентов, которые долгое время не выходят на связь, сообщили СМИ. Эту идею оценили в интервью радио Sputnik экономисты Юрий Твердохлеб и Никита Кричевский.
По законодательству банки должны обновлять идентификационные данные клиентов, в частности - паспорт, наличие судебных решений и так далее, как минимум ежегодно. В случае если информация устарела, все переводы приостанавливают, пока компания не обновила эти сведения.
В результате у тех, кто не выходит на связь, копятся штрафы и неустойки, а кредитные организации не получают причитающиеся им средства и не могут предотвратить мошенничество со "спящими счетами".
Инициативу поддержали в ЮниКредит Банке, РСХБ и Росбанке. В Банке России сообщили, что пока к ним такой документ не поступал.

"Спящие счета"

РИА Новости опросили кредитные организации и выяснили, что в банках накапливаются десятки и даже сотни тысяч "спящих" счетов. При этом именно они несут расходы на их сопровождение и учет.
Так, в банке "Дом.РФ" отметили, что поддерживают эту инициативу.
Директор по финансовому мониторингу и комплаенсу Росбанка Александр Попов также подчеркнул, что запрет на списывание платежей за кредит приводит к необоснованному начислению штрафных санкций.
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В Россельхозбанке и МКБ считают, что предложенные изменения позволят устранить правовой вакуум между положениями Гражданского кодекса и ЦБ. Директор правового департамента РСХБ Константин Ухов объяснил, что клиент должен оплатить услуги банка, если это предусмотрено договором, но при этом положение Центробанка прямо не включает списание кредитной задолженности и банковских комиссий в число операций, для проведения которых не требуется обновления сведений о клиенте.

Борьба с недобросовестными клиентами

Порядочных россиян это нововведение не затронет, считает директор по банковским рейтингам "Эксперт РА" Иван Уклеин.
"Данная мера направлена отнюдь не на "выжимание соков" банками, а исключительно на борьбу с недобросовестными клиентами", - сказал он РИА Новости.
Специалист пояснил, что договоры банковского обслуживания обязывают клиента периодически актуализировать свои персональные данные. При этом финансовые санкции за нарушения этих условий со стороны клиента ввести не так-то просто, так как есть юридические нюансы, добавил он.
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"Теоретически без этого клиенты банка могут совершать мошеннические действия, например, с недействительными паспортами или украденными сим-картами, а также использовать "спящие" счета для проведения сомнительных операций", - считает Уклеин.
При этом, по словам управляющего директора рейтингового агентства НКР Станислава Волкова, остаток средств на "спящих" счетах россиян нередко составляет небольшие, символические суммы.
"Если новая норма будет введена, это вызовет недовольство у клиентов, ведь в результате по счету, которым человек давно не пользуется, может быть списаны его средства и даже появится задолженность", - считает он.
В данном случае выходом могла бы быть возможность для банков делать запросы о новых данных клиентов с предварительно полученного согласия клиента в государственные базы данных, уверен Волков.
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