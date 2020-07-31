В России больше не принимают ставки на выборы и референдумы

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к букмекерам, который, в частности, исключает маскировку под них игровых автоматов и возможность ставок на итоги выборов и референдумов, а также запрещает совмещение деятельности букмекерских контор и тотализаторов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ устанавливает закрытый перечень мероприятий, на которые можно делать ставки в букмекерской конторе. К ним отнесены официальные спортивные соревнования, а также спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, международными спортивными организациями.

В этот перечень входят и спортивные соревнования, которые организованы иностранными спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены в национальный единый календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов соревнований в интернете. В тотализаторе можно будет делать только ставки на лошадей на ипподромах.

Организатор азартных игр сможет самостоятельно определять событие, от которого зависит исход пари и которое может наступить или не наступить в ходе такого мероприятия. Данные изменения вносятся в целях недопущения организации азартных игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской деятельности. В рамках второго чтения из документа были исключены нормы, допускавшие возможность принятия ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия, транслируемые в прямом эфире телеканалами, итоги голосования, результаты выборов и референдумов.

Законом также уточняются требования к оборудованию, которое может использоваться в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок и процессинговых центрах. При этом правительство РФ сможет устанавливать дополнительные требования к нему. Лицензии будут выдаваться на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. Вместе с тем определяются особенности приостановления на 90 дней и аннулирования лицензии на осуществление такой деятельности в букмекерских конторах.