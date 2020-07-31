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В России больше не принимают ставки на выборы и референдумы
Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к букмекерам, который, в частности, исключает маскировку под них игровых автоматов и... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T17:00
россия
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
россия, владимир путин, общество

В России больше не принимают ставки на выборы и референдумы

16:14 31.07.2020 (обновлено: 17:00 31.07.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкИгроки на тотализаторе делают ставки перед началом скачек на ипподроме
Игроки на тотализаторе делают ставки перед началом скачек на ипподроме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Игроки на тотализаторе делают ставки перед началом скачек на ипподроме. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий требования к букмекерам, который, в частности, исключает маскировку под них игровых автоматов и возможность ставок на итоги выборов и референдумов, а также запрещает совмещение деятельности букмекерских контор и тотализаторов, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ устанавливает закрытый перечень мероприятий, на которые можно делать ставки в букмекерской конторе. К ним отнесены официальные спортивные соревнования, а также спортивные соревнования, организованные общероссийскими спортивными федерациями и профессиональными спортивными лигами, международными спортивными организациями.
В этот перечень входят и спортивные соревнования, которые организованы иностранными спортивными федерациями, конфедерациями, лигами или советами, включены в национальный единый календарный план по соответствующему виду спорта и результаты которых отражаются на официальных сайтах организаторов соревнований в интернете. В тотализаторе можно будет делать только ставки на лошадей на ипподромах.
Организатор азартных игр сможет самостоятельно определять событие, от которого зависит исход пари и которое может наступить или не наступить в ходе такого мероприятия. Данные изменения вносятся в целях недопущения организации азартных игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской деятельности. В рамках второго чтения из документа были исключены нормы, допускавшие возможность принятия ставок на зрелищно-развлекательные мероприятия, транслируемые в прямом эфире телеканалами, итоги голосования, результаты выборов и референдумов.
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Законом также уточняются требования к оборудованию, которое может использоваться в букмекерских конторах, тотализаторах, их пунктах приема ставок и процессинговых центрах. При этом правительство РФ сможет устанавливать дополнительные требования к нему. Лицензии будут выдаваться на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр в букмекерских конторах или тотализаторах. Вместе с тем определяются особенности приостановления на 90 дней и аннулирования лицензии на осуществление такой деятельности в букмекерских конторах.
Основаниями для этого станет невыполнение предписаний об уплате неуплаченных или недоплаченных в течении года целевых отчислений по соглашениям с организаторами спортивных соревнований, а также неосуществление деятельности полгода подряд. Аннулирование лицензии возможно лишь в судебном порядке. Критерии неосуществления деятельности в букмекерской конторе определит кабмин. Закон должен вступить в силу через 60 дней после его официального опубликования, а организаторы азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах обязаны в течение одного года после этого привести свою деятельность в соответствие с новыми требованиями, в том числе переоформить лицензию.
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