https://ria.ru/20200731/1575225210.html
На МКС появится новое спальное место и туалет
Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запустят к Международной космической станции в апреле 2021 года, рассказал журналистам глава... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:52
2020-07-31T17:28
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
роскосмос
дмитрий рогозин
москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, роскосмос, дмитрий рогозин, москва
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запустят к Международной космической станции
в апреле 2021 года, рассказал журналистам глава "Роскосмоса
" Дмитрий Рогозин
.
"Мы планируем выйти на пуск в апреле будущего года", - сказал Рогозин.
Заместитель генерального директора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов добавил, что отправка модуля на космодром из Москвы
состоится 6 августа, последующая подготовка займет девять месяцев.
Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.
В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку.
В модуле "Наука" будет расположено спальное место для третьего российского космонавта (каюты для двух космонавтов находятся в модуле "Звезда"), а также второй туалет российского сегмента станции (один туалет есть в модуле "Звезда").