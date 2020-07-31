На МКС появится новое спальное место и туалет

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запустят к Дмитрий Рогозин. Новый российский многофункциональный лабораторный модуль "Наука" запустят к Международной космической станции в апреле 2021 года, рассказал журналистам глава " Роскосмоса

"Мы планируем выйти на пуск в апреле будущего года", - сказал Рогозин.

Заместитель генерального директора Центра Хруничева по производству Роман Хохлов добавил, что отправка модуля на космодром из Москвы состоится 6 августа, последующая подготовка займет девять месяцев.

Модуль "Наука" начали строить в 1995 году как наземный дублер первого модуля МКС "Заря". В 2004 году было решено сэкономить на создании нового отсека для российского сегмента станции и переоборудовать "дублера" в полноценный летный модуль. Его запуск назначили на 2007 год, но потом по различным причинам неоднократно откладывали.

В 2013 году, после передачи модуля от предприятия-изготовителя – Центра Хруничева – в ракетно-космическую корпорацию "Энергия" на дооснащение внутренним оборудованием, при тестировании оказалось, что в топливной системе содержатся посторонние частицы. Их наличие могло привести к поломке двигательной системы всей МКС при перекачке топлива, поэтому было принято решение вернуть модуль производителю на доработку.