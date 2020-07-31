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В США извинились за показ африканца в клетке с обезьянами
Общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за то, что в 1906 году на протяжении нескольких дней в обезьяннике в... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:52
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353
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60
демократическая республика конго, сша, в мире

В США извинились за показ африканца в клетке с обезьянами

15:52 31.07.2020
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CC BY-SA 3.0 / Postdlf / Входные ворота в зоопарк Бронкса
Входные ворота в зоопарк Бронкса
CC BY-SA 3.0 / Postdlf /
Входные ворота в зоопарк Бронкса. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за то, что в 1906 году на протяжении нескольких дней в обезьяннике в качестве экспоната выставлялся африканец.
"Мы приносим свои извинения за обращение с молодым жителем центральной Африки, представителем народа мбути из нынешней Демократической республики Конго и осуждаем это", - говорится в сообщении организации.
© Фото : Library of CongressФотография Ота Бенги, сделанная в зоопарке Бронкса в 1906 году
Фотография Ота Бенги, сделанная в зоопарке Бронкса в 1906 году
© Фото : Library of Congress
Фотография Ота Бенги, сделанная в зоопарке Бронкса в 1906 году
Как отмечается в заявлении, в 1906 году представители зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем поместили молодого африканца по имени Ота Бенга на обзор в обезьяннике. Через несколько дней после этого, когда темнокожие священники выразили свое возмущение этим "позорным инцидентом", молодого человека направили в приют. Десять лет спустя, как отмечает организация, "лишенный человеческих качеств, неспособный вернуться домой, Ота Бенга трагически покончил с собой".
В 2012 году, как сообщала газета New York Times, обезьянник, в котором выставлялся африканец, был закрыт. Описывая эпизод с Бенга, газета пишет, что "публике очень нравился "новый экспонат" зоопарка в 1906 году", "мало кто высказывал возражения против того, чтобы наблюдать за человеком в клетке с обезьянами в качестве компаньона". Газета подчеркивает, что этот эпизод "продолжает оставаться прекрасной иллюстрацией расизма, охватившего Нью-Йорк в то время".
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