В США извинились за показ африканца в клетке с обезьянами

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Общество охраны дикой природы, в управлении которого находится зоопарк Бронкса, извинилось за то, что в 1906 году на протяжении нескольких дней в обезьяннике в качестве экспоната выставлялся африканец.

"Мы приносим свои извинения за обращение с молодым жителем центральной Африки, представителем народа мбути из нынешней Демократической республики Конго и осуждаем это", - говорится в сообщении организации.

© Фото : Library of Congress Фотография Ота Бенги, сделанная в зоопарке Бронкса в 1906 году © Фото : Library of Congress Фотография Ота Бенги, сделанная в зоопарке Бронкса в 1906 году

Как отмечается в заявлении, в 1906 году представители зоопарка во главе с директором Уильямом Хорнадеем поместили молодого африканца по имени Ота Бенга на обзор в обезьяннике. Через несколько дней после этого, когда темнокожие священники выразили свое возмущение этим "позорным инцидентом", молодого человека направили в приют. Десять лет спустя, как отмечает организация, "лишенный человеческих качеств, неспособный вернуться домой, Ота Бенга трагически покончил с собой".