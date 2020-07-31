Путин подписал законы о регуляторной гильотине

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.

Законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле были разработаны в рамках плана "дорожной карты" по реализации механизма регуляторной гильотины. Правительство внесло эти инициативы в Думу в декабре прошлого года.

Проектом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" вводятся основы государственного и муниципального контроля: инициатива предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.

Также предлагается отказаться от формата проверок как основного инструмента контроля и ввести новые виды контрольных мероприятий - контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.

Второй проект - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе дается определение понятию обязательного требования, определены цели, основные принципы и полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований.

В пояснительной записке к проекту сообщалось, что реализация предусмотренных положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.

Обязательные требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей". Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.