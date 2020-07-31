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Путин подписал законы о регуляторной гильотине
Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", соответствующие... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:27
владимир путин
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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владимир путин, общество

Путин подписал законы о регуляторной гильотине

15:27 31.07.2020
3118
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал ряд законов о реформе контрольно-надзорной деятельности в РФ, так называемой "регуляторной гильотине", соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Законопроекты об обязательных требованиях и о государственном контроле были разработаны в рамках плана "дорожной карты" по реализации механизма регуляторной гильотины. Правительство внесло эти инициативы в Думу в декабре прошлого года.
Проектом "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" вводятся основы государственного и муниципального контроля: инициатива предусматривает создание новой модели управления рисками, вводит понятие контрольно-надзорного производства, закрепляющего процедуры, права и обязанности всех ключевых участников такой деятельности.
Также предлагается отказаться от формата проверок как основного инструмента контроля и ввести новые виды контрольных мероприятий - контрольная закупка, выездные обследования или рейд. При этом главными будут профилактические меры, такие как рекомендации, консультирование и информирование.
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Второй проект - "Об обязательных требованиях в РФ" - определяет правовые и организационные основы установления и оценки применения обязательных требований. В документе дается определение понятию обязательного требования, определены цели, основные принципы и полномочия по их установлению, порядок разработки и вступления в силу нормативных правовых актов, содержащих такие требования, а также положения о возможности установления экспериментальных правовых режимов в сфере использования обязательных требований.
В пояснительной записке к проекту сообщалось, что реализация предусмотренных положений не повлечет социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также не повлияет на достижение целей государственных программ РФ.
Константин Чуйченко
13 января, 15:08
Чуйченко оценил реализацию механизма "регуляторной гильотины"
Обязательные требования устанавливаются "исключительно в целях защиты жизни, здоровья людей, нравственности, прав и законных интересов граждан и организаций, непричинения вреда животным, растениям, окружающей среде, обороне страны и безопасности государства, объектам культурного наследия, защиты иных охраняемых законом ценностей". Кроме того, обязательные требования должны быть исполнимыми.
Реформа контрольно-надзорной деятельности, которая получила неофициальное название "регуляторной гильотины", предполагает полный пересмотр предъявляемых к бизнесу обязательных требований. Новое регулирование должно вступить в силу с 1 января 2021 года. В рамках этого процесса, в частности, в начале декабря 2019 года Минюст подготовил постановление об отмене более 3,7 тысячи актов времен Советского Союза. Ревизию актов российского законодательства правительство проводит совместно с экспертным сообществом и представителями бизнеса.
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