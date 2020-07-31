https://ria.ru/20200731/1575213072.html
Кремль спросит про допуск защиты Сафронова к обвинительным документам
Кремль поинтересуется у следствия о ситуации с допуском адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к обвинительным документам, сообщил... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:56
2020-07-31T12:56
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
нато
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
дмитрий рогозин
дмитрий песков
москва
сша
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости.
Кремль поинтересуется у следствия о ситуации с допуском адвокатов советника главы "Роскосмоса
" Ивана Сафронова
к обвинительным документам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков
.
"Я в данном случае, наверное, затруднюсь ответить на этот вопрос. Мы с вами знаем, что дело секретное. И я не знаю, как следственные действия в условиях секретности осуществляются, и как осуществляется защита в условиях секретности. Не зная этого, было бы неправильно что-либо говорить, но мы обязательно поинтересуемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему обвинение Сафронова не знакомит его самого и защиту с тем, какие конкретно обвинения ему вменяются, и как президент смотрит на подобную практику ведения дел.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы
арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ
, советнику Дмитрия Рогозина
вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО
. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США
. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.