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Кремль спросит про допуск защиты Сафронова к обвинительным документам
Кремль поинтересуется у следствия о ситуации с допуском адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к обвинительным документам, сообщил... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T12:56
иван сафронов
дело советника гендиректора "роскосмоса"
роскосмос
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иван сафронов, дело советника гендиректора "роскосмоса", роскосмос, нато, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), дмитрий рогозин, дмитрий песков, москва, сша, происшествия

Кремль спросит про допуск защиты Сафронова к обвинительным документам

12:56 31.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСоветник генерального директора госкорпорации "Роскосмос", бывший журналист изданий "Коммерсантъ" и "Ведомости" Иван Сафронов в суде
Советник генерального директора госкорпорации Роскосмос, бывший журналист изданий Коммерсантъ и Ведомости Иван Сафронов в суде
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Кремль поинтересуется у следствия о ситуации с допуском адвокатов советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова к обвинительным документам, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"Я в данном случае, наверное, затруднюсь ответить на этот вопрос. Мы с вами знаем, что дело секретное. И я не знаю, как следственные действия в условиях секретности осуществляются, и как осуществляется защита в условиях секретности. Не зная этого, было бы неправильно что-либо говорить, но мы обязательно поинтересуемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему обвинение Сафронова не знакомит его самого и защиту с тем, какие конкретно обвинения ему вменяются, и как президент смотрит на подобную практику ведения дел.
Сафронов был задержан 7 июля по делу о госизмене, вечером того же дня Лефортовский суд Москвы арестовал его до 6 сентября. По информации ФСБ, советнику Дмитрия Рогозина вменяется передача секретных сведений о российском военно-техническом сотрудничестве и "оборонке" одной из спецслужб НАТО. Защита Сафронова заявляла, что следователи подозревают его в работе на чешские спецслужбы с 2012 года. Дело касается передачи в корыстных целях военно-технической информации о поставках вооружения для стран Африки, конечными получателями секретных сведений были США. Вину бывший журналист не признает.
Как заявляют в "Роскосмосе", задержание Сафронова не связано с его работой в госкорпорации. До этого он трудился в газетах "Ведомости" и "Коммерсант", занимался военной и космической тематиками. Песков отмечал, что с журналистской деятельностью задержание также не связано.
Иван Сафронов во время заседания в Мосгорсуде, на котором рассматривается апелляционная жалоба на арест
Вчера, 15:45
Генерал ФСБ прокомментировал дело Сафронова
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Иван СафроновДело советника гендиректора "Роскосмоса"РоскосмосНАТОФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Дмитрий РогозинДмитрий ПесковМоскваСШАПроисшествия
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