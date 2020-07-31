Кремль спросит про допуск защиты Сафронова к обвинительным документам

"Я в данном случае, наверное, затруднюсь ответить на этот вопрос. Мы с вами знаем, что дело секретное. И я не знаю, как следственные действия в условиях секретности осуществляются, и как осуществляется защита в условиях секретности. Не зная этого, было бы неправильно что-либо говорить, но мы обязательно поинтересуемся", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, почему обвинение Сафронова не знакомит его самого и защиту с тем, какие конкретно обвинения ему вменяются, и как президент смотрит на подобную практику ведения дел.