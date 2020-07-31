Кондратьев рассказал о работе фонда развития промышленности Кубани

"На Кубани действует целая система господдержки промпредприятий. Одним из мощных инструментов господдержки стал краевой фонд развития промышленности, который был создан два года назад. В 2018 году его капитализация составляла 500 миллионов рублей, а сейчас – уже в три раза больше. В ближайшие три года мы планируем увеличить "вес" регионального ФРП до 5 миллиардов рублей", - отметил Кондратьев.