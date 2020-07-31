Кондратьев рассказал о работе фонда развития промышленности Кубани

КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края за два года своего существования выдал 72 кубанским предприятиям льготные займы на сумму 1,5 миллиарда рублей, капитализацию фонда планируется увеличить до 5 миллиардов рублей в ближайшие три года, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На Кубани действует целая система господдержки промпредприятий. Одним из мощных инструментов господдержки стал краевой фонд развития промышленности, который был создан два года назад. В 2018 году его капитализация составляла 500 миллионов рублей, а сейчас – уже в три раза больше. В ближайшие три года мы планируем увеличить "вес" регионального ФРП до 5 миллиардов рублей", - отметил Кондратьев.
Он добавил, что во многом благодаря работе фонда региону удалось добиться стабильного роста отрасли. "За два года 72 кубанских предприятия и проекта получили от фонда льготные займы на 1,5 миллиарда рублей. Одним компаниям эта поддержка помогла выстоять в сложные времена, другим – сделать рывок. В итоге дополнительно привлечено около 1 миллиарда рублей частных инвестиций, растут налоговые платежи, появляются новые рабочие места", - уточнил губернатор.
По его словам, сейчас фонд предлагает 12 программ финансирования. Большое внимание уделяется приоритетным отраслям – легкой и мебельной промышленности, машиностроению, поддерживается и оборонно-промышленный комплекс.
"Весной, чтобы нарастить производство самых востребованных товаров во время пандемии, мы запустили программу "Первая необходимость". Программа оказалась очень своевременной, мы увидели большой отклик от предприятий, готовых перепрофилироваться на выпуск масок, увеличить объемы производства антисептиков. Всего льготное финансирование по программе получили 10 предприятий на общую сумму более 150 миллионов рублей. Как результат – выпуск отдельных видов средств защиты вырос в 20 раз", - пояснил Кондратьев.