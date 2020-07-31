Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка - Краснодарский край
Краснодарский край
https://ria.ru/20200731/1575211803.html
Кондратьев рассказал о работе фонда развития промышленности Кубани
Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края за два года своего существования выдал 72 кубанским предприятиям льготные займы на сумму 1,5 миллиарда... РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T15:07
краснодарский край
вениамин кондратьев
краснодарский край
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_0:58:3150:1830_1400x0_80_0_0_19bfc9de86c5e6ad3f0018406ff274e4.jpg
https://ria.ru/20200730/1575185872.html
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_0:58:3150:1830_1400x0_80_0_0_19bfc9de86c5e6ad3f0018406ff274e4.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_6:0:2737:2048_1400x0_80_0_0_826255b161930464b270dd6082be4f6d.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/1f/1575214651_347:0:2395:2048_1400x0_80_0_0_d1cc6f9f2d16faa195dc993c899eeda7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вениамин кондратьев, краснодарский край, экономика

Кондратьев рассказал о работе фонда развития промышленности Кубани

12:42 31.07.2020 (обновлено: 15:07 31.07.2020)
165
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
КРАСНОДАР, 31 июл - РИА Новости. Фонд развития промышленности (ФРП) Краснодарского края за два года своего существования выдал 72 кубанским предприятиям льготные займы на сумму 1,5 миллиарда рублей, капитализацию фонда планируется увеличить до 5 миллиардов рублей в ближайшие три года, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"На Кубани действует целая система господдержки промпредприятий. Одним из мощных инструментов господдержки стал краевой фонд развития промышленности, который был создан два года назад. В 2018 году его капитализация составляла 500 миллионов рублей, а сейчас – уже в три раза больше. В ближайшие три года мы планируем увеличить "вес" регионального ФРП до 5 миллиардов рублей", - отметил Кондратьев.
Он добавил, что во многом благодаря работе фонда региону удалось добиться стабильного роста отрасли. "За два года 72 кубанских предприятия и проекта получили от фонда льготные займы на 1,5 миллиарда рублей. Одним компаниям эта поддержка помогла выстоять в сложные времена, другим – сделать рывок. В итоге дополнительно привлечено около 1 миллиарда рублей частных инвестиций, растут налоговые платежи, появляются новые рабочие места", - уточнил губернатор.
По его словам, сейчас фонд предлагает 12 программ финансирования. Большое внимание уделяется приоритетным отраслям – легкой и мебельной промышленности, машиностроению, поддерживается и оборонно-промышленный комплекс.
Реконструкция газопровода
Вчера, 18:50Краснодарский край
Кубань разработает программу субсидирования строительства газовых сетей
"Весной, чтобы нарастить производство самых востребованных товаров во время пандемии, мы запустили программу "Первая необходимость". Программа оказалась очень своевременной, мы увидели большой отклик от предприятий, готовых перепрофилироваться на выпуск масок, увеличить объемы производства антисептиков. Всего льготное финансирование по программе получили 10 предприятий на общую сумму более 150 миллионов рублей. Как результат – выпуск отдельных видов средств защиты вырос в 20 раз", - пояснил Кондратьев.
100000
Обсудить 0
Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
Рекомендуем
Запуск РН Протон-М с разгонным блоком Бриз-М и аппаратами Экспресс-103 и Экспресс-80
"Протон-М" со второй попытки отправился в самый продолжительный полет
Здание Министерства иностранных дел России
МИД РФ отреагировал на задержание россиян в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин подписал закон об усилении контроля за иностранными инвестициями
Участники несанкционированной акции в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала в Хабаровске
Почему хабаровские протесты скоро закончатся
Российские рубли
Эксперт оценил идею о списании денег со "спящих счетов"
Отделение Промсвязьбанка в Москве
ПСБ запустил бесплатный сервис по выставлению счетов для предпринимателей
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Не верю! Снова карантин, конфискуют накопления, аннулировали ЕГЭ
Так художник представил себе эволюцию Вселенной и рождение эха Большого Взрыва
Ученые подтвердили, что до нашей Вселенной существовало еще что-то
Электронное табло с символикой доллара на одной из улиц в Москве
Курс доллара превысил 74 рубля впервые с середины мая
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
"Северный поток — 2" разрешили достроить
Генеральный директор группы ФосАгро, член правления РСПП Андрей Гурьев
Андрей Гурьев: отрасль удобрений готова к введению "Зеленого стандарта"
Кадры многотысячного митинга в поддержку Тихановской в Минске
В Минске прошел 34-тысячный митинг в поддержку соперницы Лукашенко
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Актер Сергей Гармаш
Представитель Гармаша объяснил решение актера уйти из "Современника"
Актер Михаил Ефремов
"Сидел похрюкивал": Добровинский описал поведение Ефремова в суде
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:20Отчуждение территории России приравняли к экстремизму
18:18В России вырастут пенсии работающих пенсионеров
18:14Охлобыстин рассказал о желании Ефремова сидеть в тюрьме
18:13Иностранцев пустят в Россию только со справкой об отсутствии COVID-19
18:12Украина потребует выдать задержанных в Белоруссии россиян
18:09Леонардо Ди Каприо спродюсирует сериал по мотивам утопии Олдоса Хаксли
18:08Президент Мексики отказался носить маску, пока не победит коррупцию
18:07Четырех пострадавших при нападении в Берлине госпитализировали
17:59Назван неожиданный признак угрозы сердечного приступа
17:59Житель Москвы пожаловался в полицию на подгоревший суп
17:58В Липецкой области три человека погибли при столкновении двух иномарок
17:57Минск направил Москве ноту из-за очередей на границе
17:53В США сомневаются в успехе российской вакцины от COVID-19
17:53Блогера из Грузии арестовали за участие в митингах в Хабаровске
17:50США ввели санкции против Китая
17:49В Испании разрабатывают спрей против коронавируса
17:44Роспотребнадзор советует туристам за рубежом не есть мясо диких животных
17:41В России увеличатся штрафы за продажу снюса
17:37Полиция рассказала о "приключении" нашедших сумку марихуаны детсадовцев
17:36В российских СМИ появится реклама вина из ЕАЭС
Лента новостейМолния