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На Алтае два человека пострадали при пожаре на базе отдыха
Два человека пострадали в результате пожара в доме на территории базы отдыха в Алтайском крае, сообщает МЧС России. РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T06:44
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
алтайский край
происшествия
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РИА Новости
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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), алтайский край, происшествия

На Алтае два человека пострадали при пожаре на базе отдыха

06:44 31.07.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ. Архивное фото
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Два человека пострадали в результате пожара в доме на территории базы отдыха в Алтайском крае, сообщает МЧС России.
Сообщается, что база отдыха расположена на Айском тракте в Алтайском районе Алтайского края.
"Площадь возгорания составила порядка 120 квадратных метров. Двое граждан получили травмы, были госпитализированы... Строение покинули 25 человек", - говорится в сообщении.
Отмечается, что к тушению пожара были привлечены пять пожарных расчётов и 19 человек личного состава. Распространения огня на соседние постройки удалось не допустить.
На месте происшествия работают специалисты пожарной лаборатории ГУМЧС РФ по Алтайскому краю.
Сотрудники противопожарной службы ГУ МЧС России
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Алтайский крайПроисшествия
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