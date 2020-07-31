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Оценили внутренний туризм. Отель в Красноярске вновь принимает гостей
Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" после перерыва в работе в связи с эпидемией коронавируса вновь активно принимает посетителей. По словам управляющей РИА Новости, 31.07.2020
2020-07-31T10:33
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РИА Новости
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353
60
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353
60
корпорация мсп, мсп банк

Оценили внутренний туризм. Отель в Красноярске вновь принимает гостей

10:00 31.07.2020 (обновлено: 10:33 31.07.2020)
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© Фото : предоставлено "Сибирским Сафари клубом"Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" в Красноярске
Гостиничный комплекс Сибирский Сафари клуб в Красноярске
© Фото : предоставлено "Сибирским Сафари клубом"
МОСКВА 31 июл – РИА Новости. Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" после перерыва в работе в связи с эпидемией коронавируса вновь активно принимает посетителей. По словам управляющей отелем Ирины Ободец за последние четыре месяца выручка упала в три раза. Однако уже в июле многое удалось наверстать.
Красноярский "Сибирский Сафари клуб" находится на берегу Енисея – в черте города этот комплекс похож на место отдыха на природе. Рядом с уютной гостиницей на 33 номера, где есть ресторан, конференц-зал и сауна, расположены беседки. Здесь можно отдыхать, жарить шашлыки, просто любоваться прекрасным видом на реку.
"Когда-то на этом месте был небольшой домик для охотников и рыбаков. Позже решили строить гостиницу. Отсюда и наше название – Сибирский Сафари клуб", - рассказывает Ирина. В нынешнем виде гостиница появилась в 1996 году. Каждый год администрация что-то доделывает. "В прошлом году мы получили классификацию четыре звезды, каждый год обновляем номерной фонд", - подчеркивает управляющая отелем.
Это место популярно сред тех, кто приезжает в Красноярск по работе или отдохнуть. Очень часто здесь останавливаются иностранные туристы, при чем те, которые путешествуют в домах на колесах. "Иногда у нас одновремнно стоят до 30 трейлеров – мы организовываем им стоянки. Очень много бывает немцев и шведов, едут с гидами и самостоятельно. Обычно они останавливаются у нас по пути на Байкал", - рассказывает Ирина. К тому же, местные жители сюда просто приходят поужинать, отмечают семейные торжества.
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В местном ресторане стараются учитывать вкусы всех постояльцев. Помимо меню с блюдами европейской кухни, здесь готовят томленую оленину, придумывают рецепты с различной енисейской рыбой, например, муксуном. По словам Ирины, туристы с удовольствием пробуют все местные специалитеты. А иностранцы еще любят грибы и сало, дегустируют российские вины.
В этом году гостиница приостановила работу из-за эпидемии коронавируса вместе со всей страной – в конце марта. Две недели не работали в принципе. "Я не хотела подвергать опасности наших сотрудников, понятно, что заболевание тяжелое, - рассказывает Ирина. – Через две недели открыли гостиницу – в командировки люди все же продолжали приезжать. А еще через две – ресторан на доставку. Все это безусловно, сложно. Например, мы не специализируемся на доставке блюд, но тут организовали и начали работать по-новому".
По словам управляющей, в экстренной ситуации, как это часто бывает, проявились люди. "Я увидела, что, например, мои сотрудники административной части при необходимости могут встать и мыть посуду на кухне или же подметать полы в гостинице. Для меня всегда очень важно, чтобы у нас была одна команда, исходя из этого я и строю работу", - говорит Ирина.
По ее словам, в апреле компания обратилась в МСП Банк и получила кредит в рамках программы поддержки и сохранения занятости работников по ставке 0% годовых.
© Фото : предоставлено "Сибирским Сафари клубом"Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" в Красноярске
Гостиничный комплекс Сибирский Сафари клуб в Красноярске
1 из 2
Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" в Красноярске
© Фото : предоставлено "Сибирским Сафари клубом"
© Фото : предоставлено "Сибирским Сафари клубом"Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" в Красноярске
Гостиничный комплекс Сибирский Сафари клуб в Красноярске
2 из 2
Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" в Красноярске
© Фото : предоставлено "Сибирским Сафари клубом"
1 из 2
Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" в Красноярске
© Фото : предоставлено "Сибирским Сафари клубом"
2 из 2
Гостиничный комплекс "Сибирский Сафари клуб" в Красноярске
© Фото : предоставлено "Сибирским Сафари клубом"
К сожалению, сохранить сотрудников, которые были на испытательном сроке или не успели оформиться в штат, не получилось. Однако благодаря поддержке банка удалось продолжить выплачивать зарплаты штатным работникам, отметила Ирина.
"Если смотреть за последние 4 месяца, то выручка гостиница упала в три раза. Но сейчас мы начинаем набирать обороты. В ресторане пока работает только летняя терраса и доставка. Еще одна важная статья доходов, которой мы лишились – это торжества и свадьбы. У нас обычно бронируют мероприятия на год вперед, а сейчас мы ничего не можем проводить. Очень надеемся, что в скором времени разрешат работать в полную мощность", - говорит Ирина. Правда, добавляет она, в этом году в отеле увидели приток внутренних туристов. Уже в июле по сравнению с 2019 году количество посетителей гостинцы выросло в четыре раза.
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