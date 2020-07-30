"Ростех" презентовал новый досмотровый комплекс на базе КамАЗа

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ростех презентовал Минтрансу РФ и Федеральной таможенной службе новый инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) на шасси КамАЗа, передает корреспондент РИА Новости.

"Сегодня это совершенно новый комплекс, мы учли все пожелания Федеральной таможенной службы и локализация этого комплекса очень высокая - чуть больше 80%. Мы поменяли платформу - если раньше это была Scania, то теперь мы ставим его на платформу КамАЗа", - сказал Чемезов в ходе презентации нового ИДК.

По его словам, в данной разработке заинтересован Росатом , ФТС, пограничная служба ФСБ России. Кроме того, недавно был подписан первый экспортный контракт на его поставку в одну из зарубежных стран.

"Такие комплексы, как представленный сегодня, повышают скорость пропуска через границу и комфорт для граждан без ущерба для безопасности. Опыт эксплуатации ИДК показал, что на качество досмотра не влияют размер или масса автомобилей, плотность загрузки контейнеров, расположение перевозимых товаров. Мы планируем ознакомиться с новой версией мобильного ИДК и рассмотреть возможность активного использования таких комплексов. Если сейчас эта техника применяется в основном для выявления контрабанды, то в перспективе планируется ее применение и для фиксации недостоверного декларирования товаров", - заявил Булавин.

По его словам, внедрение новых ИДК позволит повысить скорость таможенного оформления за счет обработки высококачественных изображений в "интеллектуальном пункте пропуска": компьютер будет сам принимать решение о выпуске, и при необходимости направлять снимок для анализа квалифицированному специалисту.

Данный комплекс разработки концерна " Росэлектроника " (входит в "Ростех") позволяет обнаруживать незадекларированные товары и запрещенные к провозу грузы: оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества.