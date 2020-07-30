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"Ростех" презентовал новый досмотровый комплекс на базе КамАЗа
Ростех презентовал Минтрансу РФ и Федеральной таможенной службе новый инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) на шасси КамАЗа, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T18:41
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
евгений дитрих
владимир булавин
федеральная таможенная служба (фтс россии)
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
сергей чемезов
безопасность
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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федеральная служба безопасности рф (фсб россии), евгений дитрих, владимир булавин, федеральная таможенная служба (фтс россии), государственная корпорация по атомной энергии "росатом", сергей чемезов, безопасность

"Ростех" презентовал новый досмотровый комплекс на базе КамАЗа

17:26 30.07.2020 (обновлено: 18:41 30.07.2020)
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкСтенд госкорпорации "Ростех" на международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2019" в Екатеринбурге
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Ростех презентовал Минтрансу РФ и Федеральной таможенной службе новый инспекционно-досмотровый комплекс (ИДК) на шасси КамАЗа, передает корреспондент РИА Новости.
В мероприятии приняли участие гендиректор Ростеха Сергей Чемезов, глава Минтранса Евгений Дитрих и директор ФТС Владимир Булавин. В ходе презентации Ростех и Минтранс подписали соглашение о сотрудничестве.
"Сегодня это совершенно новый комплекс, мы учли все пожелания Федеральной таможенной службы и локализация этого комплекса очень высокая - чуть больше 80%. Мы поменяли платформу - если раньше это была Scania, то теперь мы ставим его на платформу КамАЗа", - сказал Чемезов в ходе презентации нового ИДК.
По его словам, в данной разработке заинтересован Росатом, ФТС, пограничная служба ФСБ России. Кроме того, недавно был подписан первый экспортный контракт на его поставку в одну из зарубежных стран.
"Такие комплексы, как представленный сегодня, повышают скорость пропуска через границу и комфорт для граждан без ущерба для безопасности. Опыт эксплуатации ИДК показал, что на качество досмотра не влияют размер или масса автомобилей, плотность загрузки контейнеров, расположение перевозимых товаров. Мы планируем ознакомиться с новой версией мобильного ИДК и рассмотреть возможность активного использования таких комплексов. Если сейчас эта техника применяется в основном для выявления контрабанды, то в перспективе планируется ее применение и для фиксации недостоверного декларирования товаров", - заявил Булавин.
По его словам, внедрение новых ИДК позволит повысить скорость таможенного оформления за счет обработки высококачественных изображений в "интеллектуальном пункте пропуска": компьютер будет сам принимать решение о выпуске, и при необходимости направлять снимок для анализа квалифицированному специалисту.
Данный комплекс разработки концерна "Росэлектроника" (входит в "Ростех") позволяет обнаруживать незадекларированные товары и запрещенные к провозу грузы: оружие, боеприпасы, взрывчатые и наркотические вещества.
Новые ИДК "видят" содержимое контейнера или кузова автомобиля в том числе сквозь сталь толщиной до 350 миллиметров. Программное обеспечение комплексов распознает четыре группы материалов - органика, неорганика, тяжелые и легкие металлы, а также может оценить вес как всего груза, так и отдельных его частей, с погрешностью до 10%.
Генеральный директор государственной корпорации Ростех Сергей Чемезов
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Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Евгений ДитрихВладимир БулавинФедеральная таможенная служба (ФТС России)Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Сергей ЧемезовБезопасность
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