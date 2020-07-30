Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ростовская область
Ростовская область
https://ria.ru/20200730/1575180769.html
Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы
Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T17:23
ростовская область
россия
ростовская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1400x0_80_0_0_d0b4ca84a0c866a1b1ca7d1f2da8c9a0.jpg
https://ria.ru/20200730/1575167434.html
https://ria.ru/20200710/1574186100.html
россия
ростовская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_0:31:3072:1758_1400x0_80_0_0_d0b4ca84a0c866a1b1ca7d1f2da8c9a0.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_57:0:2788:2048_1400x0_80_0_0_f249e737a5230ff277683af491f672f8.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0e/1571461866_398:0:2446:2048_1400x0_80_0_0_99281a275355f919eb5b36456bf86394.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, ростовская область, политика

Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы

17:23 30.07.2020
93
© Сергей ПивоваровРостов-на-Дону
Ростов-на-Дону
© Сергей Пивоваров
Ростов-на-Дону. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2020 года, основными приоритетами которой будут проекты, связанные с принятыми поправками в Конституцию России, сообщает областной парламент.
"Наиболее значимые проекты законов во втором полугодии текущего года будут связаны с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации. Поправки будут внесены и по инициативе донских депутатов. После того, как будут приняты соответствующие федеральные нормативно-правовые акты и потребуется приведение в соответствие областных законов федеральным", - говорится в сообщении.
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
14:31Ростовская область
Депутаты ростовского заксобрания не пойдут на каникулы из-за COVID-19
В том числе, депутатам предстоит внести поправки в устав Ростовской области, в закон о правительстве региона, в закон о законодательном собрании области, о статусе депутата парламента. "В программу вошли девять областных законов и три постановления", - уточняется в материалах.
В областном заксобрании будет образована рабочая группа, в которую войдет весь руководящий состав регионального парламента, а также представители правительства области, минюста и общественных организаций. Рабочая группа будет принимать решения о необходимости внесения изменений в региональные нормативные правовые акты, а также рассматривать проекты соответствующих документов и готовить предложения по их публичному обсуждению.
Вид с борта вертолета на реку Дон и город Ростов-на-Дону
10 июля, 18:02Ростовская область
Власти Ростовской области напомнили, как важно следить за детьми у воды
В свою очередь, комитетам областного парламента рекомендуется по мере необходимости проводить публичные мероприятия, направленные на разъяснение содержания изменений федеральных законодательных актов и планируемых изменений в областное законодательство.
Всего в примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2020 года включено 75 проектов областных законов и 25 проектов постановлений – это обращения в федеральные органы власти и законодательные инициативы о внесении изменений в федеральное законодательство. Кроме этого, до конца года запланирован мониторинг исполнения 17 областных нормативно-правовых актов.
000002
Обсудить 0
Ростовская областьРоссияРостовская областьПолитика
Рекомендуем
Кадры драки депутатов в заксобрании Ульяновской области
В ЕР отреагировали на драку депутатов из-за плаката про "голубков"
Директор федерального государственного научно-исследовательского Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева
Рабочие группы по аудиту законов нужны всем регионам, считает Хабриева
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Игорь Лебедев
Вице-спикер Думы отрицает, что у него есть грин-карта США и грозит судом
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание по ситуации в г. Усолье-Сибирском
Путин поручил создать рабочую группу по ситуации в Усолье-Сибирском
Здание Государственной Думы РФ
ЦИК: при выдвижении ни у кого из депутатов не было двойного гражданства
Кадр оперативного видео задержания предположительно 32 членов частной военной компании в Белоруссии
СК Белоруссии раскрыл подробности обвинений по делу задержанных россиян
Кадр оперативного видео задержания, предположительно, 32 членов частной военной компании в Белоруссии
Посол объяснил, зачем задержанные россияне приехали в Белоруссию
Хакерская атака
ЕС согласовал новые санкции против россиян
Многоцелевые истребители МиГ-31 с гиперзвуковыми ракетами Кинжал
"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Основатель компании РУСАЛ, основатель фонда Вольное дело Олег Дерипаска
В Кремле не согласны с мнением Дерипаски о противодействии санкциям
Председатель законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко
Депутаты ростовского заксобрания не пойдут на каникулы из-за COVID-19
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Группа по Конституции обсуждает возможность поправок о защите территории
Стенд госкорпорации Ростех на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2019 в Екатеринбурге
"Ростех" презентовал новый досмотровый комплекс на базе КамАЗа
Коваль Роман Олегович
В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Рабочий на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:48За сутки в мире около 254 тысяч человек заболели COVID-19
23:45В РПЦ радуются за возобновление служб в монастыре Панагия Сумела в Турции
23:27Иран согласился выплатить компенсации за сбитый украинский Boeing
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске состоялся многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
Лента новостейМолния