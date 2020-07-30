Депутаты заксобрания Ростовской области определили приоритеты работы

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Депутаты законодательного собрания Депутаты законодательного собрания Ростовской области на заседании в четверг утвердили примерную программу законодательной и нормотворческой деятельности на второе полугодие 2020 года, основными приоритетами которой будут проекты, связанные с принятыми поправками в Конституцию России, сообщает областной парламент.

"Наиболее значимые проекты законов во втором полугодии текущего года будут связаны с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации . Поправки будут внесены и по инициативе донских депутатов. После того, как будут приняты соответствующие федеральные нормативно-правовые акты и потребуется приведение в соответствие областных законов федеральным", - говорится в сообщении.

В том числе, депутатам предстоит внести поправки в устав Ростовской области, в закон о правительстве региона, в закон о законодательном собрании области, о статусе депутата парламента. "В программу вошли девять областных законов и три постановления", - уточняется в материалах.

В областном заксобрании будет образована рабочая группа, в которую войдет весь руководящий состав регионального парламента, а также представители правительства области, минюста и общественных организаций. Рабочая группа будет принимать решения о необходимости внесения изменений в региональные нормативные правовые акты, а также рассматривать проекты соответствующих документов и готовить предложения по их публичному обсуждению.

В свою очередь, комитетам областного парламента рекомендуется по мере необходимости проводить публичные мероприятия, направленные на разъяснение содержания изменений федеральных законодательных актов и планируемых изменений в областное законодательство.