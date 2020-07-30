МИД рассчитывает, что режим тишины в Донбассе сохранится

"Рассчитываем, что установившийся режим тишины будет сохраняться впредь, что позволит с большей эффективностью решать другие вопросы в рамках процесса урегулирования внутриукраинского конфликта, в первую очередь, касающихся политических аспектов минских соглашений", - заявил Зайцев на брифинге.