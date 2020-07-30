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МИД рассчитывает, что режим тишины в Донбассе сохранится
Москва рассчитывает, что режим тишины в Донбассе будет сохраняться, что позволит перейти к выполнению политических аспектов минских соглашений, заявил... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T16:07
ситуация в днр и лнр
сцкк
донецкая народная республика
москва
украина
в мире
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1
донецкая народная республика
москва
украина
РИА Новости
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РИА Новости
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация в днр и лнр, сцкк, донецкая народная республика, москва, украина, в мире

МИД рассчитывает, что режим тишины в Донбассе сохранится

16:07 30.07.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Москва рассчитывает, что режим тишины в Донбассе будет сохраняться, что позволит перейти к выполнению политических аспектов минских соглашений, заявил заместитель директора департамента и печати МИД РФ Алексей Зайцев.
"Рассчитываем, что установившийся режим тишины будет сохраняться впредь, что позволит с большей эффективностью решать другие вопросы в рамках процесса урегулирования внутриукраинского конфликта, в первую очередь, касающихся политических аспектов минских соглашений", - заявил Зайцев на брифинге.
В понедельник в Донбассе вступили в действие дополнительные меры обеспечения перемирия. Командующий объединенными силами Украины Владимир Кравченко заявил о том, что противники нарушили перемирие в регионе в первый день вступления в силу допмер по его обеспечению. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) назвало эти заявления провокацией.
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонецкая Народная РеспубликаМоскваУкраинаВ мире
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