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ЕК просит страны Евросоюза соблюдать рекомендации по открытию границ
Еврокомиссия призывает все государства Евросоюза соблюдать рекомендации Совета ЕС по снятию ограничений на поездки из третьих стран, чтобы зона Шенгена... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T15:48
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353
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ЕК просит страны Евросоюза соблюдать рекомендации по открытию границ

15:34 30.07.2020 (обновлено: 15:48 30.07.2020)
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© РИА Новости / Алексей ВитвицкийФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
БРЮССЕЛЬ, 30 июл - РИА Новости. Еврокомиссия призывает все государства Евросоюза соблюдать рекомендации Совета ЕС по снятию ограничений на поездки из третьих стран, чтобы зона Шенгена нормально функционировала, заявил на пресс-конференции в Брюсселе официальный представитель ЕК Адальбер Янц.
"Мы всегда выступали за контроль на внешних границах в интересах как приграничных государств, так и тех, которые отменили ограничения внутри ЕС. Важно, чтобы контроль на границах оставался скоординированным, это обеспечит нормальное функционирование зоны Шенгена", - сказал европейский представитель.
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Он прокомментировал вопрос о намерении Хорватии, не входящей пока в шенгенскую зону, принимать туристов из США, хотя эта страна отсутствует в европейском рекомендационном списке по снятию ограничений на поездки. "Рекомендации Совета направлены на то, чтобы все страны ЕС и другие государства, входящие в Шенген, занимали согласованную позицию", - пояснил Янц.
Он добавил, что государства могут сохранять ограничения для третьих стран, с которыми рекомендовано возобновить сообщение, но эффективность этих ограничений пострадает, если границы будут открыты в одностороннем порядке для государств, не входящих в этот список. "Мы ожидаем, что страны будут тщательно соблюдать рекомендации. Могут быть исключения, государства имеют возможность не открывать границы для необязательных поездок из тех стран, которые включены в список, но его эффективность во многом зависит от решений государств-членов, которые могут открыть свои границы для отсутствующих в списке", - пояснил представитель ЕК. По его словам, Еврокомиссия продолжает пристально следить за ситуацией.
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Совет ЕС в конце июня согласовал рекомендацию о постепенном снятии ограничений на необязательные поездки в Евросоюз, приняв список стран, для которых границы можно было открывать уже с 1 июля. Список обновляется каждые две недели. В середине июля после первого пересмотра списка ЕС уже сократил изначальный список, исключив Сербию и Черногорию. На данный момент в списке 13 государств: Алжир, Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности в вопросе открытия границ. Согласованные Советом ЕС списки не являются обязательными для государств-членов Евросоюза, многие страны их не придерживаются.
Публикация очередного списка ожидается в четверг вечером. Критериями, на основании которых в ЕС составляют список, являются эпидемиологическая обстановка в стране, меры сдерживания эпидемии, а также "экономические и социальные соображения". В числе эпидемиологических показателей фигурирует тенденция на стабилизацию или сокращение числа новых заражений в предшествовавшие 14 дней, а также средний показатель числа зараженных на 100 тысяч человек населения за последние две недели, который должен соответствовать или быть ниже аналогичного показателя для ЕС по состоянию на 15 июня 2020 года (от 16 до 20 случаев).
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