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Эксперт объяснила причины поддержки движения Black Lives Matter в Европе
Профессор Northwestern University в США, руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга Каменчук-Нисбет объяснила причины поддержки европейцами... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T14:05
джордж флойд
беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца
вциом
европа
сша
в мире
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джордж флойд, беспорядки в сша из-за убийства афроамериканца, вциом, европа, сша, в мире

Эксперт объяснила причины поддержки движения Black Lives Matter в Европе

14:05 30.07.2020
403
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкУчастники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
Участники акции протеста против полицейского насилия в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Профессор Northwestern University в США, руководитель практики международных исследований ВЦИОМ Ольга Каменчук-Нисбет объяснила причины поддержки европейцами движения Black Lives Matter.
Ранее по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков после гибели в Миннеаполисе от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда. После смерти Флойда активизировалось движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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"Почему в Европе встают на одно колено, тоже поддерживают происходящее? Мы сейчас наблюдаем тектонические ценностные изменения. Они глобального характера. То, что происходит, происходит последние 50-70 лет. Женщины больше не сидят дома, они работают, афроамериканцев больше не выгоняют из автобуса или университета из-за цвета кожи, отмирает ресурсная экономика, теряется роль религиозных догм, появились новые СМИ и ускорился процесс между событием и рассказом о нем, новые технологии", - сказала она во время онлайн-конференции "Black Lives Matter как новая форма глобального общественного активизма: причины и последствия" в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
"Не все успевают за этими переменами. Поэтому мы сейчас наблюдаем и в Европе, и в США авторитарные и популистские реванши. Это и Трамп в США, это и Brexit в Великобритании" - добавила она. По ее словам, как правило, те кто поддерживают такие реванши - это люди преклонного возраста, часто это жители глубинки. В крупных городах молодые люди думают уже иначе, сказала она.
"Люди, которые протестуют, - это тоже часть "эффекта маятника", вот этот реванш, авторитарный, популистский. Они уйдут в прошлое. Мир изменится и будет более уважительным и более справедливым в отношении разных членов общества, но он точно не рухнет", - отметила она.
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Опрос: 63% американцев поддерживают движение Black Lives Matter
11110218
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Джордж ФлойдБеспорядки в США из-за убийства афроамериканцаВЦИОМЕвропаСШАВ мире
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