Эксперт объяснила причины поддержки движения Black Lives Matter в Европе

"Не все успевают за этими переменами. Поэтому мы сейчас наблюдаем и в Европе, и в США авторитарные и популистские реванши. Это и Трамп в США, это и Brexit в Великобритании" - добавила она. По ее словам, как правило, те кто поддерживают такие реванши - это люди преклонного возраста, часто это жители глубинки. В крупных городах молодые люди думают уже иначе, сказала она.