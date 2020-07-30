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В Луганской области задержали мужчину, сжегшего украинский флаг
Мужчина сжег флаг Украины в Луганской области, его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T12:39
луганская область
украина
в мире
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353
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луганская область, украина, в мире

В Луганской области задержали мужчину, сжегшего украинский флаг

12:35 30.07.2020 (обновлено: 12:39 30.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции в Киеве
Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Мужчина сжег флаг Украины в Луганской области, его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.
"Сегодня, 30 июля, в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджог государственный флаг Украины", - говорится в сообщении полиции в Facebook.
Правоохранители установили личность правонарушителя, им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его. На месте работают следователи, они устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия.
Полиция возбудила уголовное дело по статье "надругательство над государственными символами", санкция которой предусматривает до трех лет лишения свободы.
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