В Луганской области задержали мужчину, сжегшего украинский флаг

КИЕВ, 30 июл – РИА Новости. Мужчина сжег флаг Украины в Мужчина сжег флаг Украины в Луганской области , его задержали, возбуждено уголовное дело, сообщила в четверг пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"Сегодня, 30 июля, в дежурную часть Новопсковского отдела полиции поступило сообщение о том, что в селе Можняковка, возле одного из магазинов, неизвестный сорвал и поджог государственный флаг Украины", - говорится в сообщении полиции в Facebook.

Правоохранители установили личность правонарушителя, им оказался 25-летний житель села Танюшовка, который, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сорвал флаг с флагштока и сжег его. На месте работают следователи, они устанавливают обстоятельства правонарушения, опрашивают свидетелей и устанавливают очевидцев происшествия.