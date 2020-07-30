В Башкирии расширили понятие "чрезвычайная ситуация"

"Мы расширили понятие "чрезвычайная ситуация". Теперь ЧС может быть объявлена не только в связи с аварией, катастрофой или опасным природным явлением, но и в связи с распространением опасного заболевания. В законе уточнены полномочия республиканских органов власти в условиях пандемии. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации они устанавливают правила поведения, которые обязательны к соблюдению для всех граждан и организаций на территории республики", - цитируются в сообщении слова председателя госсобрания-курултая Башкирии Константина Толкачева.