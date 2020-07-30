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В Башкирии расширили понятие "чрезвычайная ситуация"
Региональный закон о расширении понятия "чрезвычайная ситуация", в котором пандемия опасного заболевания становится основанием для введения режима ЧС, вступил в РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T11:06
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, общество

В Башкирии расширили понятие "чрезвычайная ситуация"

11:06 30.07.2020
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© РИА Новости / Геннадий Карпов / Перейти в фотобанкУфа
Уфа
© РИА Новости / Геннадий Карпов
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Уфа. Архивное фото
УФА, 30 июл – РИА Новости. Региональный закон о расширении понятия "чрезвычайная ситуация", в котором пандемия опасного заболевания становится основанием для введения режима ЧС, вступил в силу в Башкирии, сообщила пресс-служба республиканского парламента.
"Мы расширили понятие "чрезвычайная ситуация". Теперь ЧС может быть объявлена не только в связи с аварией, катастрофой или опасным природным явлением, но и в связи с распространением опасного заболевания. В законе уточнены полномочия республиканских органов власти в условиях пандемии. При введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации они устанавливают правила поведения, которые обязательны к соблюдению для всех граждан и организаций на территории республики", - цитируются в сообщении слова председателя госсобрания-курултая Башкирии Константина Толкачева.
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По его мнению, закон обеспечит более оперативное реагирование на биологические угрозы в будущем.
"Новая коронавирусная инфекция оказалась для нас совершенно непредвиденным вызовом. Для сохранения здоровья населения были приняты беспрецедентные меры. Но действовать приходилось по ситуации. В законодательстве не были предусмотрены действия на случай возникновения эпидемии такого масштаба. Теперь у нас есть опыт, понимание, как действовать в подобных случаях. Законодательную базу необходимо привести в соответствие с новыми реалиями", - сказал Толкачев.
По данным минздрава региона, в Башкирии зафиксировано 6675 случаев коронавирусной инфекции, 5025 человек выздоровели, 22 умерли.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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