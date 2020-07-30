В Приморье продлили режим электронных очередей для грузовиков на границе

Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае. Архивное фото

Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае

© Фото : пресс-служба ДВТУ Грузовые автомобили на границе России и КНР в Приморском крае

ВЛАДИВОСТОК, 30 июл – РИА Новости. Режим электронных очередей для грузовиков на проезд к пунктам пропуска с КНР в Приморье, введенный из-за скоплений фур перед границей, продлен до 31 августа, сообщает правительство региона.

Уссурийская таможня в апреле сообщала, что из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом перед российскими пограничными пунктами пропуска в Приморье образовались очереди из грузовиков. В мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье, так как китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный - Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позднее власти проинформировали о соглашении с китайской стороной об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось. С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края . Очереди на границе пропали в начале июня. Ранее сообщалось, что режим электронных очередей продлен до 31 июля.

"Режим электронных очередей на въезд транспорта на территории, прилегающей к пограничным пунктам пропуска в Приморье, продлен до 31 августа", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя правительства региона Константина Шестакова , которые приводятся в сообщении, разработанная и введенная в действие система электронных очередей оказалась своевременной эффективной мерой.

"Благодаря этому нам удалось в сжатые сроки решить проблему очередей у пунктов пропуска и ликвидировать опасность вспышки заболевания на прилегающих территориях. Кроме того, режим электронной очереди в целом благоприятно сказался на эффективности трансграничной логистики", – сказал Шестаков.

Он добавил, что система совершенствуется и власти "открыты для предложений от участников внешнеэкономической деятельности по ее улучшению, а также для информации о нарушениях, связанных с пересечением границы".