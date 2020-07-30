Россияне пока считают ИИ чудом, показало исследование

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Искусственный интеллект многими россиянами воспринимается как чудо, однако в будущем технологии ИИ могут стать привычной частью жизни, как лампочка и розетка, говорится в исследовании компании "Яндекс".
В рамках исследования аналитики компании изучили заголовки новостей об ИИ за последние десять лет, чтобы узнать, каким представляется будущее ИИ.
"За десять лет доля новостей про искусственный интеллект в общем новостном потоке удвоилась и в последние пару лет почти не меняется. Сегодня ИИ попадает в заголовки примерно так же часто, как Роскомнадзор, NASA и Меган Маркл", - пишут эксперты. Чаще всего заголовки сообщают, что ИИ что-то создал (музыку, изображения), диагностировал (например, рак) или спрогнозировал исход спортивного состязания. Часть публикаций посвящена тому, что ИИ превзошел человека в чем-либо, или ИИ заменит кого-то и лишит работы.
"Иногда в заголовке указывают год, к которому развитие искусственного интеллекта достигнет какой-то знаменательной отметки. По таким заголовкам можно составить примерный план действий ИИ: 2021 - внедрится в электросети Калининградской области, 2022 - сможет выражать эмоции, 2023 - станет причиной сокращений почти в 50% фирм, 2025 - сэкономит банкам более 70 миллиардов долларов, 2026 - решит проблему рака", - говорится в документе. Заменит человека ИИ, согласно исследованию, в 2028, 2033, 2037, 2048 или 2057 году, а станет умнее его - в 2062 году, после чего, как предполагают авторы исследования, в 2075 году ИИ уничтожит человечество.
Чаще других в заголовках российских СМИ последних десяти лет рядом с искусственным интеллектом оказывались Владимир Путин, Илон Маск и Стивен Хокинг. В первую тройку компаний по числу упоминаний вошли Google, "Яндекс" и Microsoft, в тройку стран - Россия, Китай и США.
"Про искусственный интеллект говорят и пишут очень много. Заголовки почти всегда стараются сделать максимально эффектными, что, увы, приводит к неправильному пониманию того, что такое искусственный интеллект. Для многих ИИ - это пока что-то вроде чуда, с ним связаны заблуждения, страхи, надежды и фантазии. Так же воспринимали электричество 150 лет назад. ... Пройдёт время - и технологии искусственного интеллекта станут такой же привычной частью жизни, как лампочка и розетка", - отметил руководитель лаборатории машинного обучения "Яндекса" Александр Крайнов.