Россияне пока считают ИИ чудом, показало исследование

"Про искусственный интеллект говорят и пишут очень много. Заголовки почти всегда стараются сделать максимально эффектными, что, увы, приводит к неправильному пониманию того, что такое искусственный интеллект. Для многих ИИ - это пока что-то вроде чуда, с ним связаны заблуждения, страхи, надежды и фантазии. Так же воспринимали электричество 150 лет назад. ... Пройдёт время - и технологии искусственного интеллекта станут такой же привычной частью жизни, как лампочка и розетка", - отметил руководитель лаборатории машинного обучения "Яндекса" Александр Крайнов.