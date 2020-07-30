Пивовары России и Армении просят ЕЭК отсрочить техрегламент об алкоголе

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армянская пивоваренная компания "Ереванское пиво" обратилась к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Армянская пивоваренная компания "Ереванское пиво" обратилась к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилу Мясниковичу с просьбой отложить введение в действие техрегламента о безопасности алкоголя, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости.

"Просим вас оказать содействие в вопросе остановки введения в действие ТР ЕАЭС 047/2018 "О безопасности алкогольной продукции" минимум на один-три года для его последующей доработки с учетом интересов национальных потребителей, сельхозпроизводителей и производителей пива и солода", - говорится в письме за подписью гендиректора компании Ашота Багдасаряна.

Ранее в июле аналогичное письмо к председателю коллегии ЕЭК направил Союз российских пивоваров (копия также имеется в распоряжении РИА Новости). Союз просил Мясниковича содействовать переносу введения техрегламента в действие минимум на один-два года.

Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.

Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами.

"Ереванское пиво" (согласно письму, занимает более 50% рынка пивной продукции Армении ) отмечает, что повышение предела замены пивоваренного солода потребует применения промышленных ферментных препаратов в технологическом процессе "и приведет к значительным экономическим потерям для национальных производителей, а также к снижению качества продукта для потребителей стран ЕАЭС".

Армянская компания в своем письме приводит ряд возможных негативных последствий от принятия техрегламента. Среди них - снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней из-за сокращения производства солода, закрытие национальных пивоваренных заводов и снижение занятости населения, а также снижение уровня безопасности и качества пива как продукта.