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Пивовары России и Армении просят ЕЭК отсрочить техрегламент об алкоголе
Армянская пивоваренная компания "Ереванское пиво" обратилась к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилу Мясниковичу с просьбой... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T07:03
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евразийский экономический союз
армения
экономика
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россия, евразийский экономический союз, армения, экономика

Пивовары России и Армении просят ЕЭК отсрочить техрегламент об алкоголе

07:03 30.07.2020
843
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПивные бутылки
Пивные бутылки
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Пивные бутылки. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Армянская пивоваренная компания "Ереванское пиво" обратилась к председателю коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Михаилу Мясниковичу с просьбой отложить введение в действие техрегламента о безопасности алкоголя, копия соответствующего письма имеется в распоряжении РИА Новости.
"Просим вас оказать содействие в вопросе остановки введения в действие ТР ЕАЭС 047/2018 "О безопасности алкогольной продукции" минимум на один-три года для его последующей доработки с учетом интересов национальных потребителей, сельхозпроизводителей и производителей пива и солода", - говорится в письме за подписью гендиректора компании Ашота Багдасаряна.
Ранее в июле аналогичное письмо к председателю коллегии ЕЭК направил Союз российских пивоваров (копия также имеется в распоряжении РИА Новости). Союз просил Мясниковича содействовать переносу введения техрегламента в действие минимум на один-два года.
Техрегламент ЕАЭС о безопасности алкогольной продукции вступает в силу 9 января 2021 года. Согласно техрегламенту, при производстве пива может допускаться частичная замена пивоваренного солода зерном или продуктами его переработки, если их совокупная масса не превышает 50% массы заменяемого солода, а масса сахаросодержащих продуктов составляет не более 5% массы солода, зерна и зернопродуктов.
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Однако в российском законе о регулировании производства и оборота алкоголя закреплено, что при выпуске пива допускается замена лишь до 20% пивоваренного солода несоложеными продуктами.
"Ереванское пиво" (согласно письму, занимает более 50% рынка пивной продукции Армении) отмечает, что повышение предела замены пивоваренного солода потребует применения промышленных ферментных препаратов в технологическом процессе "и приведет к значительным экономическим потерям для национальных производителей, а также к снижению качества продукта для потребителей стран ЕАЭС".
Армянская компания в своем письме приводит ряд возможных негативных последствий от принятия техрегламента. Среди них - снижение налоговых отчислений в бюджеты всех уровней из-за сокращения производства солода, закрытие национальных пивоваренных заводов и снижение занятости населения, а также снижение уровня безопасности и качества пива как продукта.
Союз российских пивоваров в своем обращении приводил аналогичные аргументы. "В ответ на обращение Союза российских производителей пиво-безалкогольной продукции министерство финансов РФ согласовало возможность переноса срока введения ТР ЕАЭС 047/2018 на январь 2022 года", - говорится в письме российского союза.
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РоссияЕвразийский экономический союзАрменияЭкономика
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