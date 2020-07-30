Кровавый бизнес. Как измываются над теми, кто не может себя защитить

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. По Сети разошелся ролик из Адлера: мужчина держит за шею мартышку, будто она не живое существо, а кукла. Позднее выяснилось, что это фотограф, предлагающий туристам сняться с обезьянкой на плече. Садиста задержали. Животное, как оказалось, даже не его — позаимствовал у друга. В сезон отпусков у "пляжных фотографов" с живым антуражем — "чес". Закон их не пугает. Просто потому, что полиция, как говорят зоозащитники, не обращает внимания на такие жалобы.

"Был в неадекватном состоянии"

Тридцатисекундное видео начинается с того, что крошечную мартышку кто-то моет под краном. Животное кричит, вырывается. Человек поворачивается к камере, и становится понятно: обезьянку он держит за голову.

"Дальше проходите, не надо у нас никого купать", — делают ему замечание, видимо, местные торговцы.

© Главное управление МВД России по Краснодарскому краю Задержанный по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности с использованием животного в Сочи © Главное управление МВД России по Краснодарскому краю Задержанный по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности с использованием животного в Сочи

В ответ живодер взмахивает руками (в одной трепыхается мартышка) и спокойно говорит: "Все хорошо, не надо за нее переживать". Язык при этом у него заплетается. Циничная сцена происходит на глазах у ребенка. Слышен его лепет.

"Наблюдали сегодня кошмарное обращение с бедной обезьянкой̆! Мало того что он таскал ее за голову и болтал, как мягкую игрушку, так еще и был в неадекватном состоянии: то ли под наркотиками, то ли пьяный. Когда уже прекратится это издевательство над бедными животными? Чем эти люди думают? Штрафов мало!" — написала у себя в инстаграме девушка, запечатлевшая ужасную сцену.

Довольно быстро выяснилось: запись сделана в микрорайоне Курортный городок в Адлере. После того как ролик разошелся по соцсетям, туда направился "десант" из сотрудников полиции, Росприроднадзора, ветеринаров, зоозащитников. Но садиста на привычном месте не оказалось — он сбежал.

© Фото : Сообщество в ВКонтакте "Типичный Сочи" Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи © Фото : Сообщество в ВКонтакте "Типичный Сочи" Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи

"Там стояли другие фотографы — у них изъяли двух обезьян. Те были в нормальном состоянии, видно, что обращались с ними неплохо. Еще один предлагал снимок с попугаями. Птиц оставили владельцу — все документы на них были оформлены надлежащим образом", — рассказала РИА Новости зоозащитница Екатерина Гонтарева, участвовавшая в рейде. По ее словам, о том, кто мучил мартышку, даже другие фотографы отзывались крайне негативно: "Говорили, что он не совсем адекватен. Ото всех мы слышали: в семье не без урода".

Живодера задержали еще через день. Им оказался 43-летний ранее судимый приезжий из соседней республики. Причем, как уточняют в УВД по городу Сочи, обезьянку он арендовал у знакомого. Полицейские составили административные протоколы по двум статьям: за незаконную предпринимательскую деятельность и самоуправство. По обеим предусмотрен штраф. А вот мартышку не нашли. "Фотограф утверждает, что вернул ее владельцу. Кто он, сообщить оперативникам отказался", — объяснили РИА Новости в полиции.

"За съемку — пять тысяч рублей"

Видео с обезьянкой вызвало большой резонанс. Жители и отдыхающие курортных городов Краснодарского края в соцсетях делятся адресами, где стоят нелегальные фотографы.

"Были у Адлерского дельфинария, хотели сфотографироваться с животными. Нам посадили их пять (штук). Потом потребовали за съемку пять тысяч рублей. Естественно, мы не заплатили. Мужик пригрозил вызвать полицию. Мы ушли".

"В Олимпийском парке есть четыре совы — с ними тоже предлагают сфотографироваться в самое пекло".

Кто-то опубликовал видео: в тридцатиградусную жару мужчина ходит по пляжу с попугаем ара и сажает его на плечи отдыхающим.

До возбуждения уголовных дел почти никогда не доходит. Исключение — история львенка Симбы, которого спас известный ветеринар из Челябинска Карен Даллакян. Когда Симба попал в клинику, у него были переломаны задние лапы, на теле — пролежни. Врачи проследили его судьбу. Сначала он "работал" у фотографа в Туапсе, но тот его продал. "К нам в центр Симбу передал молодой человек, который торгует животными. Помимо переломов бедренных костей, у льва была непроходимость. В кишечнике мы нашли целлофановые пакеты, тряпки — обезвоженный малыш ел буквально все, что ему кидали".

Кстати, по словам ветеринара, довольно часто фотоживодеры специально ломают жертвам конечности, чтобы они ненароком не повредили человека во время съемки. Сейчас Симба встал на ноги и ждет отправки в Танзанию, в заповедник.

Этот львенок в приюте Даллакяна — не единственный пострадавший от садистов. "Также у нас живет слепой енот-полоскун. Порядка пяти лет он "работал моделью" и из-за вспышек фотоаппаратов потерял зрение. Раньше ведь они были не такими щадящими, как сейчас, — говорит Карен Вачаганович. — Бедолаге уже не поможешь, мы просто стараемся окружить его заботой".

"Как правило, этот незаконный бизнес "крышуется"

По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, действия фотографа из Адлера, мучившего обезьяну, подпадают под две статьи: "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Жестокое обращение с животными". Первая — административная, вторая — уголовная. "По данной ситуации мы получили сотни обращений, направили запросы в полицию, прокуратуру, ветеринарную службу, Росприроднадзор. Был организован рейд".

Владимир Бурматов подчеркнул: если бы на месте обезьяны был, к примеру, тигр, к списку статей добавилось бы еще "Нарушение правил содержания", так как по закону "Об ответственном обращении с животными" диких зверей гражданам приобретать запрещено.

При этом парламентарий заметил: пока конкретный случай не вызвал широкого общественного резонанса, полиция закрывала на происходящее глаза. "Как правило, этот незаконный бизнес "крышуется". Я сам наблюдал, как в пяти метрах от фотографа стоял сотрудник полиции, но вместо того, чтобы пресекать явное правонарушение, выполнял роль "почетного караула", — возмущается депутат.

Бурматов уверен: подобных горе-предпринимателей не было бы, если бы сами граждане их не спонсировали. "Это очень доходная сфера — фотографы с животными есть на всех набережных курортных городов. И от недостатка клиентов они не страдают. Получается, будет такой жестокий бизнес развиваться или нет, во многом зависит от нас самих".

"Смеются нам в лицо"

Елена Наседкина, заместитель руководителя регионального отделения Альянса защитников животных в Краснодаре, считает: добиться наказания фотографов, эксплуатирующих зверей, практически невозможно. "У нас на центральной улице таких немало. Неоднократно мы вызывали полицию, писали заявления в прокуратуру. Но, насколько я знаю, ни одного задержания в итоге не последовало. Полиция очень долго едет, можно ждать часами. Как только фотографы понимают, что к ним отправили наряд, сбегают".

Часто у зоозащитников на руках есть фотодоказательства, однако по снимкам оперативники отказываются работать. "Дескать, ничего не могут сделать, местонахождение этих лиц им не известно и установить его они не могут. Порой полицейские прямо говорят: "Мы не знаем, как действовать в таких ситуациях". Видимо, у них нет методических рекомендаций".

По словам Наседкиной, закон "Об ответственном обращении с животными", которого так ждали зоозащитники, в этой части фактически не работает. "Могу проиллюстрировать на примере Краснодарского края: в 2020 году приняли несколько региональных законодательных актов, где распределялись полномочия власти в связи с выходом 498-го ФЗ. Назначили ответственные ведомства по домашним и безнадзорным животным, по диким, обитающим в заповедниках. Но до сих пор непонятно, кто отвечает за зверей, находящихся в неволе. Нет такого органа. А раз нет ответственного, прокуратуре не перед кем отчитываться", — поясняет она.

Кроме того, правоохранительные органы крайне неохотно ведут дела по животным. "Очень редко, к примеру, если произошло убийство зверя, да еще и на глазах у детей, через прокуратуру нам удается добиться следственных действий. Если же нет ужасающей жестокости, зоозащитников просто не замечают. У меня сейчас на руках несколько заявлений — по ним не присылают ответы. Нужно ездить, требовать".