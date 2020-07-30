Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200730/1575133158.html
Кровавый бизнес. Как измываются над теми, кто не может себя защитить
По Сети разошелся ролик из Адлера: мужчина держит за шею мартышку, будто она не живое существо, а кукла. Позднее выяснилось, что это фотограф, предлагающий... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T13:07
адлер
госдума рф
владимир бурматов
челябинск
сочи
краснодарский край
обезьяны
животные
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575131419_0:83:1080:691_1400x0_80_0_0_8bae4f8c091c04f88f3622615c5e2d04.jpg
https://ria.ru/20200728/1575062431.html
https://ria.ru/20190802/1557088719.html
https://ria.ru/20190210/1550611561.html
https://ria.ru/20200624/1573383862.html
1
адлер
челябинск
сочи
краснодарский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575131419_0:83:1080:691_1400x0_80_0_0_8bae4f8c091c04f88f3622615c5e2d04.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575131419_0:0:1080:810_1400x0_80_0_0_33fb5243c281ab1009326163f2e23a8e.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/1d/1575131419_191:0:1001:810_1400x0_80_0_0_41a3f3c3807cb64d5866feafbf9fd1db.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
адлер, госдума рф, владимир бурматов, челябинск, сочи, краснодарский край, обезьяны, животные, общество

Кровавый бизнес. Как измываются над теми, кто не может себя защитить

08:00 30.07.2020 (обновлено: 13:07 30.07.2020)
3285
© Фото : Сообщество в ВКонтакте "Типичный Сочи"Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи
Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи
© Фото : Сообщество в ВКонтакте "Типичный Сочи"
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. По Сети разошелся ролик из Адлера: мужчина держит за шею мартышку, будто она не живое существо, а кукла. Позднее выяснилось, что это фотограф, предлагающий туристам сняться с обезьянкой на плече. Садиста задержали. Животное, как оказалось, даже не его — позаимствовал у друга. В сезон отпусков у "пляжных фотографов" с живым антуражем — "чес". Закон их не пугает. Просто потому, что полиция, как говорят зоозащитники, не обращает внимания на такие жалобы.

"Был в неадекватном состоянии"

Тридцатисекундное видео начинается с того, что крошечную мартышку кто-то моет под краном. Животное кричит, вырывается. Человек поворачивается к камере, и становится понятно: обезьянку он держит за голову.
"Дальше проходите, не надо у нас никого купать", — делают ему замечание, видимо, местные торговцы.
© Главное управление МВД России по Краснодарскому краюЗадержанный по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности с использованием животного в Сочи
Задержанный по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности с использованием животного в Сочи
© Главное управление МВД России по Краснодарскому краю
Задержанный по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности с использованием животного в Сочи
В ответ живодер взмахивает руками (в одной трепыхается мартышка) и спокойно говорит: "Все хорошо, не надо за нее переживать". Язык при этом у него заплетается. Циничная сцена происходит на глазах у ребенка. Слышен его лепет.
"Наблюдали сегодня кошмарное обращение с бедной обезьянкой̆! Мало того что он таскал ее за голову и болтал, как мягкую игрушку, так еще и был в неадекватном состоянии: то ли под наркотиками, то ли пьяный. Когда уже прекратится это издевательство над бедными животными? Чем эти люди думают? Штрафов мало!" — написала у себя в инстаграме девушка, запечатлевшая ужасную сцену.
Довольно быстро выяснилось: запись сделана в микрорайоне Курортный городок в Адлере. После того как ролик разошелся по соцсетям, туда направился "десант" из сотрудников полиции, Росприроднадзора, ветеринаров, зоозащитников. Но садиста на привычном месте не оказалось — он сбежал.
© Фото : Сообщество в ВКонтакте "Типичный Сочи"Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи
Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи
© Фото : Сообщество в ВКонтакте "Типичный Сочи"
Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи
"Там стояли другие фотографы — у них изъяли двух обезьян. Те были в нормальном состоянии, видно, что обращались с ними неплохо. Еще один предлагал снимок с попугаями. Птиц оставили владельцу — все документы на них были оформлены надлежащим образом", — рассказала РИА Новости зоозащитница Екатерина Гонтарева, участвовавшая в рейде. По ее словам, о том, кто мучил мартышку, даже другие фотографы отзывались крайне негативно: "Говорили, что он не совсем адекватен. Ото всех мы слышали: в семье не без урода".
Обезьяна
28 июля, 17:41
У незаконных пляжных фотографов в Сочи изъяли обезьян
Живодера задержали еще через день. Им оказался 43-летний ранее судимый приезжий из соседней республики. Причем, как уточняют в УВД по городу Сочи, обезьянку он арендовал у знакомого. Полицейские составили административные протоколы по двум статьям: за незаконную предпринимательскую деятельность и самоуправство. По обеим предусмотрен штраф. А вот мартышку не нашли. "Фотограф утверждает, что вернул ее владельцу. Кто он, сообщить оперативникам отказался", — объяснили РИА Новости в полиции.

"За съемку — пять тысяч рублей"

Видео с обезьянкой вызвало большой резонанс. Жители и отдыхающие курортных городов Краснодарского края в соцсетях делятся адресами, где стоят нелегальные фотографы.

"Были у Адлерского дельфинария, хотели сфотографироваться с животными. Нам посадили их пять (штук). Потом потребовали за съемку пять тысяч рублей. Естественно, мы не заплатили. Мужик пригрозил вызвать полицию. Мы ушли".

"В Олимпийском парке есть четыре совы — с ними тоже предлагают сфотографироваться в самое пекло".
Кто-то опубликовал видео: в тридцатиградусную жару мужчина ходит по пляжу с попугаем ара и сажает его на плечи отдыхающим.
До возбуждения уголовных дел почти никогда не доходит. Исключение — история львенка Симбы, которого спас известный ветеринар из Челябинска Карен Даллакян. Когда Симба попал в клинику, у него были переломаны задние лапы, на теле — пролежни. Врачи проследили его судьбу. Сначала он "работал" у фотографа в Туапсе, но тот его продал. "К нам в центр Симбу передал молодой человек, который торгует животными. Помимо переломов бедренных костей, у льва была непроходимость. В кишечнике мы нашли целлофановые пакеты, тряпки — обезвоженный малыш ел буквально все, что ему кидали".
Балобан
2 августа 2019, 08:00
Выходец из Киева наладил в Крыму масштабный живодерский бизнес
Кстати, по словам ветеринара, довольно часто фотоживодеры специально ломают жертвам конечности, чтобы они ненароком не повредили человека во время съемки. Сейчас Симба встал на ноги и ждет отправки в Танзанию, в заповедник.
Этот львенок в приюте Даллакяна — не единственный пострадавший от садистов. "Также у нас живет слепой енот-полоскун. Порядка пяти лет он "работал моделью" и из-за вспышек фотоаппаратов потерял зрение. Раньше ведь они были не такими щадящими, как сейчас, — говорит Карен Вачаганович. — Бедолаге уже не поможешь, мы просто стараемся окружить его заботой".

"Как правило, этот незаконный бизнес "крышуется"

По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, действия фотографа из Адлера, мучившего обезьяну, подпадают под две статьи: "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Жестокое обращение с животными". Первая — административная, вторая — уголовная. "По данной ситуации мы получили сотни обращений, направили запросы в полицию, прокуратуру, ветеринарную службу, Росприроднадзор. Был организован рейд".
Владимир Бурматов подчеркнул: если бы на месте обезьяны был, к примеру, тигр, к списку статей добавилось бы еще "Нарушение правил содержания", так как по закону "Об ответственном обращении с животными" диких зверей гражданам приобретать запрещено.
Торговля дикими животными на рынке в Индонезии
10 февраля 2019, 08:00
Как устроен бизнес по продаже экзотических животных
При этом парламентарий заметил: пока конкретный случай не вызвал широкого общественного резонанса, полиция закрывала на происходящее глаза. "Как правило, этот незаконный бизнес "крышуется". Я сам наблюдал, как в пяти метрах от фотографа стоял сотрудник полиции, но вместо того, чтобы пресекать явное правонарушение, выполнял роль "почетного караула", — возмущается депутат.
Бурматов уверен: подобных горе-предпринимателей не было бы, если бы сами граждане их не спонсировали. "Это очень доходная сфера — фотографы с животными есть на всех набережных курортных городов. И от недостатка клиентов они не страдают. Получается, будет такой жестокий бизнес развиваться или нет, во многом зависит от нас самих".

"Смеются нам в лицо"

Елена Наседкина, заместитель руководителя регионального отделения Альянса защитников животных в Краснодаре, считает: добиться наказания фотографов, эксплуатирующих зверей, практически невозможно. "У нас на центральной улице таких немало. Неоднократно мы вызывали полицию, писали заявления в прокуратуру. Но, насколько я знаю, ни одного задержания в итоге не последовало. Полиция очень долго едет, можно ждать часами. Как только фотографы понимают, что к ним отправили наряд, сбегают".
Часто у зоозащитников на руках есть фотодоказательства, однако по снимкам оперативники отказываются работать. "Дескать, ничего не могут сделать, местонахождение этих лиц им не известно и установить его они не могут. Порой полицейские прямо говорят: "Мы не знаем, как действовать в таких ситуациях". Видимо, у них нет методических рекомендаций".
Собака на поводке
24 июня, 08:00
"Убили и замариновали": несмотря на закон, над ними продолжают издеваться
По словам Наседкиной, закон "Об ответственном обращении с животными", которого так ждали зоозащитники, в этой части фактически не работает. "Могу проиллюстрировать на примере Краснодарского края: в 2020 году приняли несколько региональных законодательных актов, где распределялись полномочия власти в связи с выходом 498-го ФЗ. Назначили ответственные ведомства по домашним и безнадзорным животным, по диким, обитающим в заповедниках. Но до сих пор непонятно, кто отвечает за зверей, находящихся в неволе. Нет такого органа. А раз нет ответственного, прокуратуре не перед кем отчитываться", — поясняет она.

Кроме того, правоохранительные органы крайне неохотно ведут дела по животным. "Очень редко, к примеру, если произошло убийство зверя, да еще и на глазах у детей, через прокуратуру нам удается добиться следственных действий. Если же нет ужасающей жестокости, зоозащитников просто не замечают. У меня сейчас на руках несколько заявлений — по ним не присылают ответы. Нужно ездить, требовать".

Некоторые полицейские, возмущается Елена, открыто смеются в лицо: "У нас тут людей убивают, а вы о зверюшках печетесь". Но ведь известно, что многие преступники начинали именно с животных. Сегодня человек издевается над обезьяной, а завтра захочет сделать то же самое с ребенком.
8326591
Обсудить 1
АдлерГосдума РФВладимир БурматовЧелябинскСочиКраснодарский крайОбезьяныЖивотныеОбщество
Рекомендуем
Мумия кричащей женщины из королевской усыпальницы в Дейр-эль-Бахри во время исследования, проводимого профессором Захой Хавассом
Египетские страсти. Ученые раскрыли загадочные смерти времен фараонов
Шазия Нух
Беженка из Сирии шесть лет пытается получить российский паспорт
Очередь на сдачу теста на коронавирус в Кибероне, Франция
"Будет одна, но большая волна". Где снова хотят ввести карантин
Капитуляция войск Квантунской армии
"Удар был страшен": кого атаковал СССР после Победы в 1945-м
Медики доставляют пациента в госпиталь для коронавирусных больных в Майами, Флорида
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 17 миллионов
Большая Южноуральская тропа
Мировые тропы. Как и где путешествовать по известным пешим маршрутам
Кадр из фильма Начало
Что это было: в чем загадки главных фильмов Кристофера Нолана
Группы дневного присмотра за людьми пожилого возраста и инвалидами в Кировской области
Социальные работники Кировской области сами ищут нуждающихся в помощи
Центр для любителей морских видов спорта Сахалин-Майами на побережье Охотского моря
Майами на Сахалине: на "дальневосточном гектаре" открыли пляжную станцию
Мусульманин в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам у Московской Соборной мечети
"Мясо животных передадут нуждающимся". Как пройдет Курбан-байрам 2020
Российские рубли
Рубль дешевеет: ждать ли повторения "черного августа"
Полиция на площади возле Белого дома в Вашингтоне
"Черная схема": внутренний враг погубит Америку, но может спасти Россию
Школьные автобусы
Ивановские власти рассказали о неудачном эксперименте с алкозамками
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин во время брифинга в Доме правительства РФ
Марат Хуснуллин: во второй половине года серьезно займусь проблемами ЖКХ
Рэпер Энди Картрайт
Смерть украинского рэпера в Питере обрастает жуткими подробностями
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
23:10На МКАД в ДТП погиб человек
23:05В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом
22:37В Москве поезд сбил двух мужчин
22:35Умерла первая заразившаяся коронавирусом в США собака
22:33В РПЦ назвали блокировку "Царьграда" работой на деградацию русских людей
22:24Obe 1 Kanobe прокомментировал гибель расчлененного Энди Картрайта
22:09Путин подписал распоряжение о ситуации в Усолье-Сибирском
22:08Добровинский сделал прогноз по приговору Ефремову
21:46Задержанные под Минском россияне пересекли границу законно, заявил посол
21:42Поход на маникюр спас женщину от рака
21:37В Минске прошел многотысячный митинг в поддержку Тихановской
21:26Польша захотела участвовать в суде по "Северному потоку — 2"
20:57Число вылечившихся от COVID-19 в мире превысило десять миллионов
20:54МИД отреагировал на задержание граждан России в Белоруссии
20:38Глава Союза староверов призвал людей осваивать космос, а не воевать
20:28В Польше обезглавили скульптуру маршала Рокоссовского
20:20"НАТО беззащитна": датский журналист рассказал о супероружии России
19:48Су-27 перехватил два американских самолета-разведчика над Черным морем
19:46Козак направил письмо коллегам по нормандскому формату, сообщил источник
19:22В Петербурге задержали депутата законодательного собрания Коваля
Лента новостейМолния