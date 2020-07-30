Кровавый бизнес. Как измываются над теми, кто не может себя защитить

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости, Анастасия Гнединская. По Сети разошелся ролик из Адлера: мужчина держит за шею мартышку, будто она не живое существо, а кукла. Позднее выяснилось, что это фотограф, предлагающий туристам сняться с обезьянкой на плече. Садиста задержали. Животное, как оказалось, даже не его — позаимствовал у друга. В сезон отпусков у "пляжных фотографов" с живым антуражем — "чес". Закон их не пугает. Просто потому, что полиция, как говорят зоозащитники, не обращает внимания на такие жалобы.
"Был в неадекватном состоянии"
Тридцатисекундное видео начинается с того, что крошечную мартышку кто-то моет под краном. Животное кричит, вырывается. Человек поворачивается к камере, и становится понятно: обезьянку он держит за голову.
"Дальше проходите, не надо у нас никого купать", — делают ему замечание, видимо, местные торговцы.
© Главное управление МВД России по Краснодарскому краюЗадержанный по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности с использованием животного в Сочи
© Главное управление МВД России по Краснодарскому краю
Задержанный по подозрению в незаконной предпринимательской деятельности с использованием животного в Сочи
В ответ живодер взмахивает руками (в одной трепыхается мартышка) и спокойно говорит: "Все хорошо, не надо за нее переживать". Язык при этом у него заплетается. Циничная сцена происходит на глазах у ребенка. Слышен его лепет.
"Наблюдали сегодня кошмарное обращение с бедной обезьянкой̆! Мало того что он таскал ее за голову и болтал, как мягкую игрушку, так еще и был в неадекватном состоянии: то ли под наркотиками, то ли пьяный. Когда уже прекратится это издевательство над бедными животными? Чем эти люди думают? Штрафов мало!" — написала у себя в инстаграме девушка, запечатлевшая ужасную сцену.
Довольно быстро выяснилось: запись сделана в микрорайоне Курортный городок в Адлере. После того как ролик разошелся по соцсетям, туда направился "десант" из сотрудников полиции, Росприроднадзора, ветеринаров, зоозащитников. Но садиста на привычном месте не оказалось — он сбежал.
© Фото : Сообщество в ВКонтакте "Типичный Сочи"Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи
© Фото : Сообщество в ВКонтакте "Типичный Сочи"
Рейд по выявлению фактов незаконного оказания фотоуслуг с животными в Сочи
"Там стояли другие фотографы — у них изъяли двух обезьян. Те были в нормальном состоянии, видно, что обращались с ними неплохо. Еще один предлагал снимок с попугаями. Птиц оставили владельцу — все документы на них были оформлены надлежащим образом", — рассказала РИА Новости зоозащитница Екатерина Гонтарева, участвовавшая в рейде. По ее словам, о том, кто мучил мартышку, даже другие фотографы отзывались крайне негативно: "Говорили, что он не совсем адекватен. Ото всех мы слышали: в семье не без урода".
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Живодера задержали еще через день. Им оказался 43-летний ранее судимый приезжий из соседней республики. Причем, как уточняют в УВД по городу Сочи, обезьянку он арендовал у знакомого. Полицейские составили административные протоколы по двум статьям: за незаконную предпринимательскую деятельность и самоуправство. По обеим предусмотрен штраф. А вот мартышку не нашли. "Фотограф утверждает, что вернул ее владельцу. Кто он, сообщить оперативникам отказался", — объяснили РИА Новости в полиции.
"За съемку — пять тысяч рублей"
Видео с обезьянкой вызвало большой резонанс. Жители и отдыхающие курортных городов Краснодарского края в соцсетях делятся адресами, где стоят нелегальные фотографы.
"Были у Адлерского дельфинария, хотели сфотографироваться с животными. Нам посадили их пять (штук). Потом потребовали за съемку пять тысяч рублей. Естественно, мы не заплатили. Мужик пригрозил вызвать полицию. Мы ушли".
"В Олимпийском парке есть четыре совы — с ними тоже предлагают сфотографироваться в самое пекло".
Кто-то опубликовал видео: в тридцатиградусную жару мужчина ходит по пляжу с попугаем ара и сажает его на плечи отдыхающим.
До возбуждения уголовных дел почти никогда не доходит. Исключение — история львенка Симбы, которого спас известный ветеринар из Челябинска Карен Даллакян. Когда Симба попал в клинику, у него были переломаны задние лапы, на теле — пролежни. Врачи проследили его судьбу. Сначала он "работал" у фотографа в Туапсе, но тот его продал. "К нам в центр Симбу передал молодой человек, который торгует животными. Помимо переломов бедренных костей, у льва была непроходимость. В кишечнике мы нашли целлофановые пакеты, тряпки — обезвоженный малыш ел буквально все, что ему кидали".
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Кстати, по словам ветеринара, довольно часто фотоживодеры специально ломают жертвам конечности, чтобы они ненароком не повредили человека во время съемки. Сейчас Симба встал на ноги и ждет отправки в Танзанию, в заповедник.
Этот львенок в приюте Даллакяна — не единственный пострадавший от садистов. "Также у нас живет слепой енот-полоскун. Порядка пяти лет он "работал моделью" и из-за вспышек фотоаппаратов потерял зрение. Раньше ведь они были не такими щадящими, как сейчас, — говорит Карен Вачаганович. — Бедолаге уже не поможешь, мы просто стараемся окружить его заботой".
"Как правило, этот незаконный бизнес "крышуется"
По словам председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова, действия фотографа из Адлера, мучившего обезьяну, подпадают под две статьи: "Незаконная предпринимательская деятельность" и "Жестокое обращение с животными". Первая — административная, вторая — уголовная. "По данной ситуации мы получили сотни обращений, направили запросы в полицию, прокуратуру, ветеринарную службу, Росприроднадзор. Был организован рейд".
Владимир Бурматов подчеркнул: если бы на месте обезьяны был, к примеру, тигр, к списку статей добавилось бы еще "Нарушение правил содержания", так как по закону "Об ответственном обращении с животными" диких зверей гражданам приобретать запрещено.
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При этом парламентарий заметил: пока конкретный случай не вызвал широкого общественного резонанса, полиция закрывала на происходящее глаза. "Как правило, этот незаконный бизнес "крышуется". Я сам наблюдал, как в пяти метрах от фотографа стоял сотрудник полиции, но вместо того, чтобы пресекать явное правонарушение, выполнял роль "почетного караула", — возмущается депутат.
Бурматов уверен: подобных горе-предпринимателей не было бы, если бы сами граждане их не спонсировали. "Это очень доходная сфера — фотографы с животными есть на всех набережных курортных городов. И от недостатка клиентов они не страдают. Получается, будет такой жестокий бизнес развиваться или нет, во многом зависит от нас самих".
"Смеются нам в лицо"
Елена Наседкина, заместитель руководителя регионального отделения Альянса защитников животных в Краснодаре, считает: добиться наказания фотографов, эксплуатирующих зверей, практически невозможно. "У нас на центральной улице таких немало. Неоднократно мы вызывали полицию, писали заявления в прокуратуру. Но, насколько я знаю, ни одного задержания в итоге не последовало. Полиция очень долго едет, можно ждать часами. Как только фотографы понимают, что к ним отправили наряд, сбегают".
Часто у зоозащитников на руках есть фотодоказательства, однако по снимкам оперативники отказываются работать. "Дескать, ничего не могут сделать, местонахождение этих лиц им не известно и установить его они не могут. Порой полицейские прямо говорят: "Мы не знаем, как действовать в таких ситуациях". Видимо, у них нет методических рекомендаций".
По словам Наседкиной, закон "Об ответственном обращении с животными", которого так ждали зоозащитники, в этой части фактически не работает. "Могу проиллюстрировать на примере Краснодарского края: в 2020 году приняли несколько региональных законодательных актов, где распределялись полномочия власти в связи с выходом 498-го ФЗ. Назначили ответственные ведомства по домашним и безнадзорным животным, по диким, обитающим в заповедниках. Но до сих пор непонятно, кто отвечает за зверей, находящихся в неволе. Нет такого органа. А раз нет ответственного, прокуратуре не перед кем отчитываться", — поясняет она.
Кроме того, правоохранительные органы крайне неохотно ведут дела по животным. "Очень редко, к примеру, если произошло убийство зверя, да еще и на глазах у детей, через прокуратуру нам удается добиться следственных действий. Если же нет ужасающей жестокости, зоозащитников просто не замечают. У меня сейчас на руках несколько заявлений — по ним не присылают ответы. Нужно ездить, требовать".
Некоторые полицейские, возмущается Елена, открыто смеются в лицо: "У нас тут людей убивают, а вы о зверюшках печетесь". Но ведь известно, что многие преступники начинали именно с животных. Сегодня человек издевается над обезьяной, а завтра захочет сделать то же самое с ребенком.