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Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря разработке из России
Уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от патогенов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По словам авторов, новый... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T09:29
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Распыление пестицидов может уйти в прошлое благодаря разработке из России

03:00 30.07.2020 (обновлено: 09:29 30.07.2020)
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© Фото : СФУИспытания средства защиты сельскохозяйственных растений от патогенов на пшенице
Испытания средства защиты сельскохозяйственных растений от патогенов на пшенице
© Фото : СФУ
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Уникальное средство защиты сельскохозяйственных растений от патогенов разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). По словам авторов, новый препарат позволит отказаться от дорогостоящего и неэкологичного опрыскивания пестицидами. Результаты исследования представлены в журнале International Journal of Biological Macromolecules.
Традиционные методы защиты посевов, как объяснили специалисты, предполагают обработку зерна, почвы и самих растений химикатами несколько раз за сезон. В отличие от этого, созданное в СФУ средство однократно помещается в почву перед посадкой, работая при этом весь вегетативный период.
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Эффект достигается благодаря особому полимеру, разработанному лабораторией новых биоматериалов СФУ под руководством доктора биологических наук Татьяны Воловой. Этот материал деградирует в почве с заданной скоростью, освобождая действующее вещество постепенно, что гарантирует оптимальный режим защиты растений.

"Наш биоразлагаемый полимер совершенно безвреден для почвы. Для того чтобы обеспечить необходимые массу и время разложения, мы подобрали экологичные, дешевые и химически нейтральные добавки: глину, торф и березовые опилки. Добавки позволяют выпускать препарат в удобной форме таблеток или гранул, которые надо просто поместить в землю при посадке", – рассказала Татьяна Волова.

Как подчеркнули ученые, высвобождение действующего вещества идет в мини-дозах, благодаря чему токсины, которые отпугивают и убивают патогенные грибы и сорняки, не попадают на плоды и зеленые части растения.
"У традиционных способов обработки посевов есть очевидные недостатки. Распыляемые несколько раз за лето химикаты смываются дождями и разносятся ветром, что опасно для среды: за последние пять лет популяция пчел, в том числе домашних, сократилась в сельскохозяйственных регионах почти вполовину из-за бесконтрольного применения пестицидов. Кроме того, многократное использование сельхозтехники повышает стоимость продукции. Наше средство лишено этих недостатков", – отметил соавтор исследования, научный сотрудник лаборатории биотехнологии новых материалов СФУ Евгений Киселев.
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Испытания препарата продолжаются на базе Красноярского государственного аграрного университета и Красноярского НИИ сельского хозяйства. Исследование проводилось под руководством ведущего специалиста в области полимеров и нанокомпозитов, почетного профессора СФУ Сабу Томаса.
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